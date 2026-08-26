Tim Curry, actor británico: “Sé quien quieras ser y ten el valor de hacerlo”

Tim Curry uno de los rostros más reconocidos del cine y el teatro murió este miércoles 26 de agosto a la edad de 80 años, de acuerdo con información oficial su deceso se registró en Los Ángeles después de una trayectoria de más de cinco décadas.

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Tras varias interpretaciones, Curry logró conquistar el cariño y admiración de miles de personas, ya que no solo logró conectar con ellas sino que también supo darle ese lado humano a varios de sus personajes ya sea con acciones que daban miedo, risa o reflexión.

¿Cuál fue la frase de Curry que ayudó a muchas personas?

Una de sus frases más icónicas fue: “Sé quien quieras ser y ten el valor de hacerlo” sus palabras fueron como parte de una entrevista en la que expresaba que se identificó con su personaje de doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, ya que en este título empezó su debut cinematográfico y que terminó convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos de culto del cine.

En la entrevista concedida con motivo del 50 aniversario de la cinta, el actor explicó que muchos espectadores le contaban que la película los había impulsado a expresar aquello que siempre habían querido decir o ser. Cuando se le preguntó si Rocky Horror les daba permiso para mostrarse como realmente eran, Curry respondió que así lo creía y describió el mensaje de la obra como la necesidad de ser quien uno quiere ser y tener el valor para hacerlo.

¿De qué murió Tim Curry?

La muerte de Tim Curry fue reportada después de que las autoridades atendieran una emergencia médica en su residencia de Los Ángeles. Hasta el momento, los reportes consultados no establecen públicamente una causa específica del fallecimiento del actor.

Anteriormente se había informado que Curry enfrentaba importantes problemas de salud desde 2012, cuando sufrió un accidente cerebrovascular que afectó su movilidad. A pesar de las secuelas, Curry continuó trabajando y mantuvo una presencia activa en el mundo del entretenimiento.