Immanuel Kant, filósofo alemán, sobre el conocimiento: “Tuve que eliminar conocimiento para hacerle espacio a la creencia”

La filosofía atesora premisas muy profundas que grandes pensadores dejaron plasmadas a lo largo de la historia. Cada uno de ellos puso el foco en diferentes temáticas que se daban por sentadas, logrando así promocionar la reflexión y el sentido crítico.

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Filósofos como Aristóteles, Platón y Sócrates figuran como los abanderados de la filosofía, pero hay que destacar que han existido y existen muchos otros filósofos y filósofas cuyas reflexiones son de mucho interés.

¿Quién fue Immanuel Kant?

Entre los pensadores que se destacan podemos mencionar a Immanuel Kant, un filósofo alemán que en 1781 lanzó la “Crítica de la razón pura”, una obra en la que trataba de fundamentar el conocimiento humano y fijar así mismo sus límites, según señala un informe de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Immanuel Kant creció con las ideas de la ilustración y ante estas ideas comenzó a reflexionar sobre el quehacer de los hombres de ciencia, según precisan desde la Universidad Nacional de la Plata (Argentina). Distintas reseñas remarcan que transformó radicalmente el pensamiento occidental al distanciar la filosofía tanto del dogmatismo racionalista como del empirismo radical.

¿Cuál fue el legado de Immanuel Kant?

En cuanto al legado de Immanuel Kant, fuentes consultadas precisan que constituye la bisagra conceptual de la filosofía moderna, fundando el idealismo trascendental y revolucionando la ética con la formulación del imperativo categórico, un principio moral basado en el deber autónomo y el respeto a la dignidad humana por encima de las consecuencias de los actos.

Un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca cómo las ideas del filósofo alemán influyeron directamente en el desarrollo de los derechos humanos, la filosofía política y las teorías del derecho internacional público.

¿Qué obras se destacan de Immanuel Kant?

Sobre las obras de Immanuel Kant, las que sobresalen son sus grandes "Críticas", encabezadas por la “Crítica de la razón pura” (1781), obra cumbre donde examina los límites de la metafísica y la naturaleza del conocimiento científico.

A esta le sigue la “Crítica de la razón práctica” (1788), pilar de su filosofía moral donde expone las leyes de la voluntad y la libertad humana, y la “Crítica del juicio” (1790), en la que aborda la estética y la teleología orgánica.

Immanuel Kant y una frase sobre el conocimiento

Más allá del legado de Immanuel Kant, a lo largo de su vida dejó para la sociedad premisas muy profundas que llaman a la reflexión. La frase “Tuve que eliminar conocimiento para hacerle espacio a la creencia” es un resumen de su esfuerzo por delimitar el alcance de la comprensión humana.

Immanuel Kant sostenía que el conocimiento objetivo y científico está estrictamente limitado a lo que podemos experimentar a través de nuestros sentidos. Lo que el filósofo postula es que aunque no podemos saber con certeza científica si ciertas verdades supremas existen, es existencialmente necesario y justificable creer en ellas para dar fundamento y sentido a la ética humana.

¿Sigue vigente esta frase de Immanuel Kant?

Se puede decir que esta frase de Immanuel Kant mantiene una profunda vigencia en la actualidad y es que puede concebirse como un antídoto indispensable contra la creencia de que solo tiene valor lo que puede medirse en un laboratorio.

Hoy en día, podemos aplicar esta frase entendiendo que, si bien la ciencia es insuperable para explicar los mecanismos del universo físico, resulta por sí sola insuficiente para dictar qué es justo, cuál es nuestro propósito vital o cómo debemos tratarnos los unos a los otros.