Immanuel Kant, filósofo alemán :”En las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz”

Uno de los cuestionamientos más constantes entre la humanidad es sobre qué le ocurre a nuestra mente cuándo no vemos con claridad lo que tenemos enfrente, por lo que para contestar esta duda la filosofía de Immanuel Kant se hace presente, ya que al ser uno de los pensadores de la filosofía occidental destaca que la oscuridad no necesariamente significa ausencia de ideas, si no todo lo contrario, ya que puede convertirse en el escenario perfecto para que la imaginación construya aquello que nuestros sentidos no pueden mostrarnos.

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Según las palabras del pensador: “En las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz”, destaca a que una idea apunta a un fenómeno cotidiano cuando la información es escasa nuestra mente intenta completar los espacios vacíos y crea posibilidades, imagenes e incluso escenarios que no necesariamente corresponden con la realidad.

¿Por qué la frase de Immanuel Kant sigue vigente?

Tras varias décadas de ser expresada, la frase de Kant se mantiene vigente porque la mente humana continúa funcionando de una manera similar frente a lo desconocido según el filósofo alemán, cuando no tenemos respuestas suficientes, tendemos a imaginar qué podría estar ocurriendo, y esa capacidad puede alimentar tanto la creatividad como los temores.

La frase también recuerda que aquello que imaginamos no siempre es aquello que está sucediendo. La oscuridad, entendida como falta de certezas, puede hacer que nuestra mente construya versiones mucho más grandes que los hechos reales.

¿Cómo influye la filosofía de Kant en pleno 2026?

En pleno siglo XXI el pensamiento de Kant continúa vigente ya que ayuda a comprender la relación entre lo que percibimos lo que conocemos y aquello que nuestra mente construye, asimismo, permite plantear una pregunta cada vez más importante: ¿qué parte de lo que creemos saber proviene de los hechos y qué parte de nuestra propia interpretación?