Immanuel Kant, filósofo alemán: “Simplemente hacerte la vista gorda en cuanto a la desconfianza, jamás puede ser suficiente para superar la intranquilidad de la razón”

La búsqueda de la tranquilidad no siempre consiste en evitar aquello que nos preocupa o de deslindarse de responsabilidades para no crear estrés o conflictos sino en atrevernos a comprenderlo. En medio de las dudas, inseguridades y las preguntas que parecen no tener respuestas, las palabras del filósofo alemán Immanuel Kant ofrecen una reflexión sobre la importancia de no ignorar aquello que inquieta nuestra razón.

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“Simplemente hacerte de la vista gorda en cuanto a la desconfianza jamás puede ser suficiente para superar la intranquilidad de la razón”, son palabras que expresan una idea que invita a mirar de frente las inquietudes en lugar de intentar silenciarlas. Su mensaje plantea una pregunta importante: ¿es posible encontrar paz cuando evitamos aquello que nos genera incertidumbre?

¿Qué significa la frase de Immanuel Kant sobre la desconfianza?

La frase que dejó el pensador alemán invita a la reflexión donde puntualiza que ignorara las dudas no significa resolverlas, en ocasiones una persona puede intentar convencerse de que todo está bien para evitar una conversación incómoda, una decisión difícil o una verdad que le cuesta aceptar. Sin embargo, aquello que permanece sin aclararse puede continuar generando preocupación.

La desconfianza no siempre surge sin motivos pero tampoco significa que todas las sospechas sean ciertas. Por ello es importante distinguir entre los hechos, las interpretaciones y los temores personales. Analizar una situación con serenidad permite comprender mejor lo que ocurre y evita tomar decisiones basadas únicamente en la incertidumbre.

¿Quién fue Immanuel Kant y cuál es su legado filosófico?

Immanuel Kant fue un filósofo alemán de Königsberg, ciudad que entonces formaba parte de Prusia. Es considerado una de las figuras más influyentes de la filosofía moderna por sus aportaciones al conocimiento, la ética y la razón. Entre sus obras más reconocidas se encuentra “Crítica de la razón pura”, publicada en 1781, donde examinó los límites y las posibilidades del conocimiento humano.

En pleno 2026 su pensamiento continúa presente en debates sobre la libertad, la responsabilidad y la manera en que las personas comprenden el mundo.