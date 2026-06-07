Jean-Paul Sartre, filósofo francés: “Si te sientes solo cuando estás solo, estás en mala compañía”
Esta famosa frase de Jean-Paul Sartre sobre la soledad sigue impactando en la actualidad. Te explicamos si tú eres una persona que teme estar consigo misma.
“Si te sientes solo cuando estás solo, estás en mala compañía”. Esta frase tan profunda e inquietante para algunos se atribuye al filósofo francés Jean-Paul Sartre y hasta hoy en día sigue siendo una de las reflexiones más compartidas sobre la soledad, el autoconocimiento y la salud emocional. Si estás aquí es porque te has sentido solo, inquieto, triste y hasta frustrado, y esta frase inevitablemente mueve algo dentro de ti y no estás solo. En la actualidad, muchas personas parecen estar permanentemente conectadas, pero en realidad es que muchas personas cada vez encuentran más difícil la idea de pasar tiempo consigo mismas, y aquí te contamos por qué y qué se puede hacer.
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¿Qué significa realmente la frase de Jean-Paul Sartre?
Primero entendamos bien la frase para entender por qué te mueve. Sastre plantea algo profundo con esta declaración: la relación más importante que una persona tendrá durante toda su vida es la que mantiene consigo misma. Dicho de otra forma, si una persona experimenta incomodidad, ansiedad o vacío cada vez que se queda a solas, el filósofo sugería que quizá existe una desconexión interna a la cual vale la pena prestar atención, pues es fundamental para los seres humanos aprender a convivir con nuestros propios pensamientos.
¿Por qué muchas personas temen estar solas?
En la actualidad, todos vivimos constantemente ocupados. Aparentemente estamos conectados, pero entre tanto estímulo, como redes sociales, publicidad, series, música y demás, es difícil para muchos encontrar el momento de silencio absoluto para escucharse a uno mismo. Para algunos expertos en psicología, esto provoca que muchas personas desarrollen una dependencia hacia los estímulos externos. Esto solo provoca que muchas personas logren desaparecer sus emociones, preocupaciones o inseguridades a través de esas distracciones y, cuando estas distracciones desaparecen, la soledad se vuelve tan tormentosa que huyes de estas sensaciones.
La diferencia entre estar solo y sentirse solo
Satre define dos conceptos que muchas veces confundimos con facilidad. “Estar solo” es una situación física: no hay otras personas alrededor. “Sentirse solo”, en cambio, es una experiencia emocional que puede ocurrir incluso en medio de una multitud.
¿Qué hacer si me siento solo?
Lo primero es identificar lo que sientes; luego puedes llevar a cabo actividades que disfrites y conocerte, aprender de ti. Lo más importante de todo es que busques apoyo profesional, para que te pueda orientar en un momento tan complicado como este y te sea más fácil ser comprensivo contigo mismo.