J.R.R. Tolkien, autor de ‘El Señor de los Anillos': “Esta sombra no es más que algo pasajero; incluso la oscuridad debe pasar”
El escritor de una de las novelas de fantasía más importantes a nivel mundial reflexiona fuertemente sobre los momentos de oscuridad que se presentan en la vida.
No cabe duda que la novela escrita por el autor, filólogo, lingüista y profesor universitario británico J.R.R. Tolkien, “El Señor de los Anillos”, es una de las más importantes a nivel mundial. En esta se narra una historia que tiene como protagonista al hobbit Frodo Bolsón mismo que tiene una gran misión: destruir el Anillo Único, el cual es una creación hecha por el Señor Oscuro Sauron. Sin embargo, para llevar a cabo esta acción tendrá que unirse con más personajes para viajar al lugar de Mordor y ahí por fin deshacerse del Anillo.
En esta historia no solo vemos temas de fantasía que han cautivado a miles de lectores y cinéfilos sino que también se hacen reflexiones sobre la vida, por ejemplo en esta novela el autor británico plantea la frase “Pero al final, esta sombra no es más que algo pasajero; incluso la oscuridad debe pasar” con la que hace referencia a que incluso los momentos más dolorosos, tristes, difíciles y complicados pasan pues no todo es para siempre. Esta es una reflexión interesante, poderosa y esperanzadora para todas las personas que se encuentran pasando por un momento complicado en sus vidas.
Impacto global de la saga “El Señor de los Anillos”
La Saga de “El Señor de los Anillos” ha tenido un impacto sumamente importante a nivel internacional debido a que pasó de ser una saga literaria en libros a una saga a la pantalla grande en donde el director neozelandés Peter Jackson fue el encargado de hacer un trabajo excepcional que ha impactado a miles de fans de la famosa novela. Por ejemplo, la trilogía cuenta con 17 Premios Oscar, hecho que definitivamente marcó un antes y un después en el séptimo arte. A pesar de las diferencias que algunos lectores puedan detectar entre los libros y las películas, el guión de estas están sumamente conectadas a las versiones literarias.
¿Cuántos libros y cuántas películas hay sobre “El Señor de los Anillos”?
Con respecto a los libros hay 2; El Hobbit, el cuál se publicó en 1937 y El Señor de los Anillos mismo que se divide en tres volumenes: La Comunidad del Anillo, Las dos torres y El retorno del Rey. Y sobre las películas están las siguientes:
- Trilogía del “El Señor de los Anillos”: (La Comunidad del Anillo, Las dos torres y El retorno del Rey)
- Trilogía de “El Hobbit”: (Un viaje inesperado, La desolación de Smaug y La batalla de los cinco ejércitos).
- El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim
Frases de “El Señor de los Anillos”
Esta obra cuenta con grandes frases, mismas que hacen una gran reflexión sobre diversos temas que no solo tienen que ver con la historia en sí, sino que cuentan con una filosofía muy poderosa para la vida en general.
- “Sólo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado” – Dama Galadriel
- “Un mago nunca llega tarde, ni pronto, llega exactamente cuando se lo propone” – Gandalf el Gris.
- “Hasta la persona mas pequeña puede cambiar el curso del futuro” – Dama Galadriel
- “Los Hobbits son criaturas sorprendentes, puedes aprender todas sus costumbres en un mes, y después de cien años, aún te sorprenden” – Gandalf el Gris
- "En efecto, muchos que viven merecen la muerte. Y algunos que mueren merecerían la vida. ¿Puedes devolvérsela tú?" – Gandalf
- "En caso de duda, tan solo sigue a tu olfato" – Gandalf
- "El corazón de los hombres se corrompe con facilidad" – Gandalf
- "No quiero estar en una guerra, pero esperar al borde de una de la que no puedo escapar es aún peor" – Pippin