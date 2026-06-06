Kant, filósofo alemán: “Simplemente hacerte la vista gorda en cuanto a la desconfianza, jamás puede ser suficiente para superar la intranquilidad de la razón”

¿Te ha pasado que hay situaciones que te molestan, pero simplemente decides ignorarlas? Bueno, el reconocido filósofo alemán Immanuel Kant hizo una reflexión sobre esto, mismo que resumió en la frase "Simplemente hacerte la vista gorda en cuanto a la desconfianza, jamás puede ser suficiente para superar la intranquilidad de la razón", con esto quiso decir que cuando alguien no afronta los problemas o las dudas que algo le puede generar de forma directa seguirá quedando inquieto y con inseguridad, en este sentido podemos entender que preguntar o tener comunicación puede abrir nuevas puertas que resuelvan dudas o ayuden a calmar la inseguridad. En conclusión esta frase nos indica que no se puede hayar tranquilidad si hay falta de información y dudas.

¿Qué es la comunicación asertiva?

Hoy en día “hacerse de la vista gorda” (un término coloquial que hace referencia a evadir o ignorar sospechas), como decía Kant, es algo muy frecuente en las personas que eligen ignorar situaciones que incluso les molesta o genera dudas, sin embargo uno de los tantos factores por lo que se hace esto es por una falta de comunicación asertiva. De acuerdo con Olga Castañer, esta se define como “la capacidad de autoafirmarse y autorespetarse, defendiendo los propios derechos mientras se respetan en todo momento los derechos del interlocutor”, sin embargo esta es una práctica que no muchas personas ejercen.

¿Qué beneficios tiene la comunicación asertiva?

Dejar de “hacerse de la vista gorda” y tener una comunicación asertiva es la clave para despejar dudas y encontrar paz. De acuerdo con la clínica Mayo “La asertividad puede ayudar a controlar el estrés y la ira, y a mejorar la capacidad de afrontar una situación difícil”, en pocas palabras hay más beneficios al decir qué es lo que genera desconfianza para así buscar soluciones en vez de ocultarlo. Según la información compartida por esta clínica el resentimiento, la ira, los sentimientos de victimización, los deseos de venganza así como dudar del propio juicio son factores que se pueden presenciar cuando no hay comunicación activa y asertiva.

¿Qué decía Kant sobre la comunicación?

En su famosa obra “Crítica del Juicio” el reconocido filósofo Kant menciona que los seres humanos tenemos la capacidad para comunicar nuestros estados de ánimo y juicios y que el intercambio de ideas permite evitar un “egoísmo lógico” el cual es definido por el pensador como “la incapacidad o el rechazo de una persona para someter sus propios juicios y pensamientos al escrutinio de la razón universal”. En este sentido podemos entender que el papel de la comunicación en nuestras relaciones es la base de que estas puedan ser sanas y estables.