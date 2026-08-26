Karl Marx, filósofo alemán: “La razón siempre ha existido, pero no siempre de forma razonable.”

La frase de "La razón siempre ha existido, pero no siempre de forma razonable", se le atribuye a Karl Marx, donde el filósofo alemán detallaba que el ser humano a lo largo de su existencia a contado con la capacidad de pensar y siempre buscar la verdad de las cosas, pero que en muchas ocasiones la historia y sociedad se ha encargado de ser injusta al respecto.

Siendo una gran forma de explicar que la realidad social que se vive en muchas ocasiones suele ser injusta con nosotros, en especial por la misma sociedad o el Estado. Una frase que le dejo escrita en una carta para Arnold Ruge.

¿Qué fue lo más importante que hizo Karl Marx?

Dentro del arduo trabajo que tenía Karl Marx, se destaco el desarrollo que hizo sobre la teoría del Marxismo, corriente que usa las bases del comunismo, en el que se hace una constante critica del sistema capitalista.

En las principales obras del filósofo alemán, se destaca por hablar sobre la lucha de clases en la historia de la humanidad, en otros explica la forma en que funciona la economía capitalista, donde los dueños obtienen la mayor ganancia, mientras que los trabajadores no obtienen el valor de su esfuerzo.

Siendo una imagen importante dentro del movimiento, que al día de hoy sigue siendo usado para analizar y criticar la forma en que el mundo económico se mueve.

¿Cuál es el libro más famoso de Karl Marx?

El libro más famoso de Karl Marx es "El Capital" de 1867, donde el filósofo alemán explica la forma en que funciona el sistema capitalista, y la forma en que logra ser desigual, generando que haya explotación en el trabajo. Detallando que en muchas ocasiones caen en contradicciones, además de hablar sobre la crisis económica, mientras que el rico solamente busca aumentar su riqueza.

Por esa razón la frase de "La razón siempre ha existido, pero no siempre de forma razonable" y sus obras hacen alusión sobre la relación que hay en el mundo sobre el dinero y la mano de obra.