Aristóteles, filósofo griego, sobre la educación: “La educación es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad”

La educación va mucho más allá de la adquisición de nuevos conocimientos. De acuerdo con el filósofo griego, Aristóteles, se trata de una herramienta con la que el ser humano puede tomar mejores decisiones, incluso en los peores momentos de la vida. Tal pensamiento queda claro en una de sus reflexiones más populares sobre el valor del aprendizaje: “La educación es un adorno en la prosperidad y un refugio en la adversidad”.

También te puede interesar: La lección de Platón sobre la armonía del alma y el cuerpo: “La mayor de las locuras es querer curar el cuerpo sin curar la mente”

¿Qué significa la célebre frase de Aristóteles sobre la educación?

El significado de esta frase no es más que el de saber aprovechar la educación que nos dieron como una herramienta para tomar mejores decisiones y salir adelante. Según expone la reflexión de Aristóteles, cuando una persona atraviesa por una etapa favorable, la educación puede enriquecer tal momento al fortalecer ciertos pensamientos o permitirnos aprovechar mejores oportunidades. Por ello, la describe como un pequeño “adorno”, ya que suele agregar valor a lo que se ha logrado.

Por el contrario, cuando el ser humano se enfrenta a situaciones complicadas, problemas o escenarios inesperados, la educación se convierte en un refugio al que acudimos para salir adelante. En otras palabras, una persona preparada tendrá las herramientas necesarias para analizar la situación en cuestión y buscar soluciones, aunque claro, esto no significa que los problemas y las dificultades se solucionarán de la noche a la mañana, pero sí puede ayudar a afrontarlas con mayor seguridad. En conclusión, la reflexión de Aristóteles no hace más que invitarnos a valorar el aprendizaje que hemos adquirido con el paso del tiempo.

Aristóteles, filósofo griego | Crédito: World History Encyclopedia

¿Quién fue Aristóteles y cuáles son sus obras más conocidas?

Aristóteles es uno de los filósofos más conocidos. El griego vivió entre los años 384 y 322 antes de Cristo. Destacó por ser alumno de Platón y maestro de Alejandro Magno. A lo largo de su vida, realizó importantes aportaciones en el mundo de la filosofía, así como otros campos, incluidos la ética, la lógica y la política, por mencionar algunos. Sus ideas siguen siendo estudiadas en la actualidad debido al gran impacto que tuvieron en el pensamiento occidental. Entre sus trabajos más populares, destacan títulos como:

