Lao Tsé, filósofo chino: “El que se domina a sí mismo es poderoso”

Las citas de Lao Tsé han trascendido más de 2 mil años y continúan como referencias en filosofía. Una de las más reconocidas del chino es la de “El que se domina a sí mismo es poderoso”. Mientras que Sócrates dijo que “la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia”.“la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia”.

De acuerdo con un artículo del portal National Geographic, la cita del filósofo correcto es: "El que domina a los otros es fuerte; el que se domina a sí mismo es poderoso", una frase que es analizada hasta el día de hoy sobre la inteligencia emocional, bienestar psicológico y liderazgo. Mientras que Marco Aurelio, emperador y filósofo romano, mencionó que “La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos”.

Lao Tse, filósofo chino: “El que se domina a sí mismo es poderoso”|Editorial Nous

¿Qué quiere decir la frase de Lao Tsé?

La cita forma parte del pensamiento expuesto en el Tao Te Ching, obra atribuida a Lao Tsé que se compone de 81 capítulos breves. Es en el capítulo 33 donde aparece una versión traducida al español como: "Conocer a los demás es inteligencia; conocerse a sí mismo es verdadera sabiduría. Dominar a los demás requiere fuerza; dominarse a sí mismo requiere verdadero poder".

La frase hace hincapié en que las personas alcanzan una vida equilibrada cuando actúan en armonía con el Tao. Además, controlar los impulsos no implica reprimir emociones, sino comprenderlas para actuar con serenidad.

¿Quién fue Lao Tsé?

Lao Tsé fue un filósofo chino considerado el fundador del taoísmo, una de las corrientes filosóficas y espirituales más influyentes de China. Se cree que vivió entre los siglos VI y IV a. C., aunque su existencia es un misterio y genera debate sobre su existencia.

Al chino se le atribuye Tao Te Ching, una obra compuesta por 81 capítulos que promueve la sencillez, la humildad, el equilibrio y la armonía con la naturaleza. Sus enseñanzas han influido durante más de 2 mil años en la filosofía, la política, la religión y la cultura de Asia, así como del resto del mundo.