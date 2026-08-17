Marco Aurelio, filósofo romano sobre la adversidad: “La piedra de tropiezo se vuelve el camino”

La filosofía invita fundamentalmente a examinar las certezas cotidianas, cuestionar las ideas recibidas y desarrollar un pensamiento crítico y argumentado sobre la existencia, el conocimiento y la ética, explican diferentes fuentes bibliográficas consultadas.

La Universidad de Chile señala que la filosofía invita a "pensar críticamente nuestro presente, cuestionar los supuestos desde los que actuamos y dialogar racionalmente sobre los problemas fundamentales de la comunidad y la condición humana". Por lo tanto, se consolida como un conjunto de respuestas definitivas, sino como una actitud permanente de indagación y búsqueda de sentido.

¿Quién fue Marco Aurelio?

Muchos pensadores dotaron a la filosofía de esta esencia mencionada y Marco Aurelio Antonino Augusto es uno de los que figuran entre los más destacados. Se trató del emperador del Imperio romano desde el año 161 hasta su muerte y que fue recordado como el último de los llamados Cinco Emperadores Buenos.

Marco Aurelio gobernó combinando una intensa gestión política y militar frente a las invasiones en las fronteras con un profundo compromiso ético personal, lo que le valió el calificativo histórico de “el rey filósofo”, de acuerdo con estudios de la Universidad Complutense de Madrid.

¿Cuáles son las obras de Marco Aurelio?

La obra principal por la que se conoce a Marco Aurelio es Las Meditaciones, una colección de reflexiones privadas, aforismos y notas espirituales redactadas durante las campañas militares en la frontera del Danubio. Se trató de un texto que no fue redactado para ser publicado, sino como un diario personal.

Diversos escritos afirman que se conserva su correspondencia con el retórico y preceptor Marco Cornelio Frontón, un compendio de cartas que aporta un valioso testimonio epistolar sobre su formación humana, sus aflicciones de salud y la intimidad de la corte romana, según análisis académicos de instituciones como la Universidad de Valencia.

¿Cómo murió Marco Aurelio?

Marco Aurelio falleció el 17 de marzo del año 180 d. C., a los 58 años de edad. Escritos relacionados con la vida del filósofo romano precisan que la causa de su muerte se atribuye a una enfermedad contagiosa contraída en el campamento militar durante la epidemia que asoló al imperio, conocida como la Peste Antonina.

Al respecto, se dice que el fallecimiento del filósofo romano marcó simbólicamente el fin de la Paz Romana y el inicio del reinado de su hijo Cómodo.

Marco Aurelio y una frase para reflexionar

"La piedra de tropiezo se vuelve el camino" es una de las tantas frases que pueden destacarse en la vida de Marco Aurelio y significa que los obstáculos, problemas y dificultades con los que nos topamos en la vida no son simples interrupciones, sino la oportunidad perfecta para aprender, crecer y avanzar.

En la actualidad, esta frase del filósofo romano se aplica cada vez que enfrentamos un despido laboral, una ruptura amorosa o el fracaso de un proyecto personal. En vez de verlo como una desgracia insuperable, Marco Aurelio nos invita a usar esa crisis como el impulso necesario para reinventarnos, adquirir nuevas habilidades o cambiar de rumbo hacia un lugar mejor.

