Marco Aurelio, filósofo romano, sobre el control: “Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos”

La filosofía es una de las disciplinas más antiguas y que más impacto tiene en la sociedad. Esto se debe a que es una invitación a reflexionar sobre nuestra vida, pensar en todo lo que nos rodea y cuestionar aquello que se da por sentado.

Noticias Michoacán del 17 de agosto 2026

Cualquier persona puede filosofar y los puntapiés para hacerlo ya los han dejado los grandes filósofos de la historia. Platón, Aristóteles y Sócrates son solo algunos de los pensadores que se atrevieron a romper con los estándares y hoy sus premisas son ampliamente estudiadas.

¿Quién fue Marco Aurelio?

Nombrar a todos los filósofos y filósofas que se han destacado a lo largo y ancho del mundo puede llevarnos mucho tiempo y por eso en esta oportunidad nos centraremos en Marco Aurelio. Se trató de uno de los emperadores más singulares del Imperio romano, según fuentes bibliográficas, y cuyo mandato estuvo profundamente marcado por constantes conflictos militares, epidemias destructivas como la Peste Antonina y complejas tensiones internas.

Marco Aurelio buscó orientar su liderazgo bajo principios éticos rigurosos, equilibrando la inmensa responsabilidad de administrar un imperio en crisis con un profundo examen de su propia conducta moral, revela un escrito de la Universidad de Oxford.

¿Qué significó Marco Aurelio en el mundo de la filosofía?

Diversas fuentes consultadas coinciden en que, en el ámbito del pensamiento occidental, Marco Aurelio representa la cúspide del estoicismo tardío o romano, encarnando el ideal platónico del "rey filósofo". Su contribución filosófica no radicó en la creación de nuevos dogmas teóricos, sino en la aplicación práctica de la filosofía como una herramienta de resiliencia mental y autocontrol frente a la adversidad.

Desde la Universidad de Princeton advierten que el pensamiento de este filósofo romano transformó la doctrina estoica en un manual viviente para afrontar el deber, la brevedad de la vida y la imperfección humana, demostrando que la serenidad interna no depende de las circunstancias externas, sino de la interpretación racional que hacemos de ellas.

¿Qué obras de Marco Aurelio se destacan más?

Hay que poner de relieve que la obra cumbre y prácticamente única que inmortalizó a este emperador es Meditaciones que se concibió como un diario personal de reflexiones espirituales y ejercicios éticos redactado durante las campañas militares en la frontera del Danubio.

El valor imperecedero de las Meditaciones de Marco Aurelio reside en su total honestidad introspectiva, donde el hombre más poderoso del mundo antiguo se recordaba a sí mismo mantener la humildad, aceptar la mortalidad y cumplir con su deber social sin dejarse arrastrar por el ego o la desesperación, señalan desde la Universidad de Cambridge.

Marco Aurelio y una frase sobre el control

Bucear en la historia de Marco Aurelio permite conocer premisas de su autoría que merecen un párrafo aparte. "Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos" es una de sus frases con las que nos dice que, aunque no podemos controlar las cosas que nos suceden en la, sí tenemos el control total sobre cómo reaccionamos y pensamos ante ello.

Lo que el filósofo romano nos dice es que en lugar de gastar energía intentando cambiar lo que no depende de nosotros, nos debemos enfocar en gobernar nuestras propias emociones y decisiones. De esa manera podemos encontrar la paz en vez de una molestia.

¿Sigue vigente esta frase de Marco Aurelio?

La frase "Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos" sigue completamente vigente en la actualidad porque vivimos en un mundo acelerado y lleno de estímulos que no podemos manejar, como el tráfico, el estrés laboral o la sobreinformación en las redes sociales.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la frase de Marco Aurelio, intentar controlar todo a nuestro alrededor solo nos genera ansiedad y frustración, mientras que aprender a gestionar nuestra mentalidad nos ayuda a mantener la calma y la salud mental ante los problemas cotidianos.