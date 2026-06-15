La filosofía es una disciplina que se divide en las siguientes ramas: Metafísica, Gnoseología, Lógica, Ética, Estética, Filosofía política, Filosofía del lenguaje, Filosofía de la mente y Filosofía de la historia, de acuerdo a un informe del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Noticias Baja California del 11 de junio 2026

Esta versatilidad se ha erguido gracias al aporte que realizaron diferentes pensadores a lo largo de la historia. Así, la filosofía que conocemos hoy se nutre de las reflexiones más profundas de las mentes más ilustradas del mundo.

El legado de Michel Foucault

En la historia más reciente, uno de los nombres que se destaca es el de Michel Foucault, un filósofo, historiador, psicólogo, y teórico social francés considerado como uno de los pensadores más influyentes y originales del siglo XX.

Con su pensamiento, Michel Foucault revolucionó las ciencias sociales, de acuerdo con diferentes fuentes bibliográficas, ya que demostró que el poder no solo se ejerce de forma vertical desde el Estado, sino que es una red difusa y omnipresente que satura las relaciones cotidianas, las instituciones y los discursos a través de la "biopolítica" y la "gubernamentalidad".

La Inteligencia Artificial (Gemini) resume que Michel Foucault transformó radicalmente la filosofía contemporánea, el activismo y las teorías críticas, dejándonos una caja de herramientas teóricas indispensable para diseccionar cómo el saber y el poder se configuran mutuamente para moldear lo que consideramos "normal" y "humano".

Michel Foucault y una frase sobre la verdad

“La verdad no existe fuera del poder, ni sin el poder” es una de las frases célebres de Michel Foucault ya que resume uno de los giros filosóficos más importantes del siglo XX: la verdad no es algo sagrado, eterno o neutral que espera ser descubierto, sino una producción humana profundamente ligada a las estructuras sociales.

En la actualidad, esta frase se puede aplicar en la era digital mediante el control de algoritmos y el big data, donde quienes dominan la infraestructura tecnológica y los medios configuran el "régimen de verdad" (fake news, discursos oficiales) para moldear la opinión pública y el comportamiento social, concluye Gemini.