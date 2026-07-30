Muere Alma Velasco, figura clave de la literatura infantil en México; su esposo la despide con triste mensaje

La literatura en México se encuentra de luto. Muere Alma Velasco, una de las máximas referentes en el género infantil mexicano. Su lamentable fallecimiento fue confirmado por su esposo, Eduardo Casar González, quien la despidió con un breve comunicado vía Facebook. Alma tenía 77 años al momento de su deceso.

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"Les comunico que ayer en la madrugada se murió mi esposa”, se lee en la publicación vía redes sociales. “Acaba de salir la edición de bolsillo de su novela publicada hace 12 años “Me llaman la Tequilera”, en Random House. Hay que leerla y trataré de reeditar sus libros de poemas para niños. No habrá velorio. Gracias a todos", concluye el escrito.

¿Quién fue Alma Velasco?

Nacida el 7 de septiembre de 1948 en la Ciudad de México, Alma Velasco destacó por ser una reconocida escritora, poeta, cantante, investigadora musical, traductora y académica. A lo largo de su trayectoria, se convirtió en una de las máximas referentes de la literatura infantil mexicana, pues su obra para niños era ampliamente conocida por el juego con el lenguaje, la música y un incomparable sentido del humor.

Alma estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Autónoma de México (UNAM), además de especializarse en canto, música y teatro en el Conservatorio Nacional de Música. Entre los múltiples galardones que recibió por su impecable trabajo se encuentra el Premio Nacional de Traducción de Poesía (1995), por su traducción de la obra de Ferreira Gullar; la Medalla Gabino Barreda al Mérito Académico (1998), otorgada por la UNAM y el Premio Nacional de Poesía para Niños Narciso Mendoza (2002).

Entre sus principales obras, destacan títulos como "Juguetero de poesía", "Horripilantario", "Buscoso Busquiento", "Fantasmita o Fantasmote", "Sentir Humor" y "Me llaman la tequilera", por mencionar algunos. Sin duda, una gran pérdida para las artes en México.

Descanse en paz, Alma Velasco.