Muere Benjamin Alire Sáenz, autor de “Aristóteles y Dante”: este es su legado

El mundo de la literatura está de luto. Muere Benjamin Alire Sáenz, querido escritor de origen mexicano, famoso por escribir el libro “Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo”. La noticia fue confirmada para la revista PEOPLE por su editorial, Simon & Schuster Books for Young Readers. Benjamin tenía 71 años.

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¿De qué murió Benjamin Alire Sáenz?

De acuerdo con el citado medio, Benjamin Alire Sáenz perdió la vida el pasado martes, 28 de julio. No obstante, la noticia se hizo pública este miércoles. El reconocido autor murió tras años luchando contra “una larga enfermedad”. No se dieron a conocer más detalles al respecto.

¿Quién era Benjamin Alire Sáenz? Este es su legado

Nacido el 16 de agosto de 1954 en Old Picacho, Nuevo León, Benjamín destacó por ser un reconocido escritor, poeta, pintor y académico con raíces mexicanas. Su nombre es conocido a nivel global gracias a sus obras, que impulsaron la representación de las comunidades latinas y LGBTQ+ en Estados Unidos; además de mostrar las complejidades de la vida en la frontera.

Antes de incursionar en el mundo de la literatura, Sáenz fue sacerdote. Posteriormente, estudió escritura creativa en Stanford y, después, se convirtió en profesor e investigador en la Universidad de Texas. Entre sus obras más populares destaca “Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo” (2012), novela juvenil que se centra en el descubrimiento personal y mental de dos jóvenes latinos en los años 80.

En el 2013, fue galardonado con el premio PEN/Faulkner Award for Fiction por "Todo comienza y termina en el Kentucky Club”, una compilación de cuentos ambientados en una comunidad latina en El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. Con ello, Sáenz se convirtió en el primer escritor con raíces latinas en recibir tal galardón.

¿Cuál fue el último libro de Benjamin Alire Sáenz?

Según informa PEOPLE, el último libro de Alire Sáenz será publicado de manera póstuma el próximo 29 de septiembre. Este correrá bajo el título de "Cuando el mundo era feliz” y contará la historia de dos jóvenes, CheChe y Emma, que sobreviven a un tiroteo escolar, pero sufren terribles pérdidas.