ÚLTIMA HORA: Muere Marjane Strapi, autora de la novela gráfica Persépolis, a los 56 años

El mundo está de luto, esto luego que se revelara que Marjane Satrapi, autora de la célebre novela gráfica Persépolis, murió este jueves a los 56 años; así lo confirmó el Palacio del Elíseo en Francia. Ella se convirtió en una de las voces más influyentes de la literatura gráfica contemporánea gracias a su obra que le contó al mundo, desde el punto de vista de una niña, los profundos cambios que vivió Irán tras la Revolución Islámica.

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¿Quién fue Marjane Satrapi?

Una mujer que se convirtió en un verdadero icono del feminismo. Ella nació en Irán en 1969, y creció en uno de los periodos más turbulentos de la historia moderna de su país. Estas experiencias de vida le dieron origen a Persépolis, su novela gráfica publicada originalmente en el año 2000.

¿Por qué su novela cambió al mundo?

Su novela nos transporta a la vida de una niña que se enfrenta a las restricciones impuestas a las mujeres tras la instauración de la República Islámica. El mundo quedó impactado por la forma tan profundamente humana con la que está escrita, sino que además, el estilo sencillo que tiene la novela impactó a millones de personas, pues les ayudó a comprender la realidad iraní desde una perspectiva íntima y accesible. Su importancia fue tal que incluso se ha vuelto una de las lecturas obligatorias en varias escuelas y universidades de numerosos países.

|Adam Berry/Getty Images

La autora que llevó Persépolis al cine y conquistó Cannes

El éxito de Persépolis trascendió las páginas, pues en 2007 la obra llegaría al cine de la mano de su autora, que codirigió junto a Vincent Paronnaud. Al igual que el libro, la película logró triunfar y ganó el premio del Jurado en el Festival de Cannes, además de que obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Película Animada. Cabe mencionar que después de esto, la autora dirigió otros proyectos cinematográficos, incluyendo Radioactive, cinta protagonizada por Rosamund Pike basada en la vida de Marie Curie.

¿Qué se sabe sobre la causa de su muerte?

Hasta el momento, ni las autoridades ni la familia han dado a conocer detalles sobre la causa oficial del fallecimiento. Mientras tanto, en redes sociales han surgido especulaciones que relacionan su muerte con el reciente fallecimiento de su esposo, Mattias Ripa, ocurrido el año pasado. Sin embargo, no hay información que respalde dichas teorías.

