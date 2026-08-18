Nicolás Maquiavelo, filósofo italiano, sobre los logros: “Nada grandioso fue jamás conseguido sin peligro”

Felicidad, amor, moral, vida y muerte son solo algunos de los tantos temas que han sido abordados por los grandes pensadores que le dieron entidad a la filosofía. A lo largo de la historia han sido muchas las personalidades que se han destacado por sus profundas reflexiones y han sembrado la semilla del razonamiento en el resto de la humanidad.

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Nicolás Maquiavelo fue uno de esos filósofos importantes y es que se encargó de fundar la ciencia política moderna al separar radicalmente la ética y la religión del análisis del poder, según detallan fuentes relacionadas con la filosofía. Hoy su nombre es puesto en relieve por una frase con la que se expresa sobre los logros.

¿Sobre qué temas se expresaba Nicolás Maquiavelo?

Lo primero que debemos saber de Nicolás Maquiavelo es que, de acuerdo a diferentes fuentes bibliográficas, centró su análisis en la naturaleza del poder político, la autonomía de la política respecto de la moral religiosa y las dinámicas de dominación y conservación del Estado.

A diferencia de los pensadores medievales, abordó la realidad política desde lo que denominó la verdad efectiva de las cosas, privilegiando el pragmatismo sobre los ideales utópicos. Investigadores de la Universidad de Oxford destacan cómo el filósofo italiano transformó la teoría política al separar los juicios éticos tradicionales del ejercicio de la gobernanza, mientras que desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) subrayan que sus reflexiones también abarcaron la historia militar y el análisis social.

¿Cuál fue el legado de Nicolás Maquiavelo?

No hay dudas de que el legado de Nicolás Maquiavelo es fundacional para la ciencia política moderna, pues inauguró el realismo político y transformó de manera definitiva el modo de entender el poder.

La Universidad de Harvard señala en un informe que su verdadero impacto radica en haber despojado al poder de justificaciones divinas para analizarlo como un fenómeno puramente humano, regido por leyes y variables racionales.

Nicolás Maquiavelo y una frase sobre los logros

Recorrer la obra del filósofo italiano permite encontrarnos con premisas muy profundas y una de ellas es la que dice “Nada grandioso fue jamás conseguido sin peligro”. Con esta frase, Nicolás Maquiavelo sentencia que cualquier logro verdaderamente importante o valioso en la vida exige asumir riesgos.

Cuando buscamos metas extraordinarias, es imposible mantenerse completamente seguros o dentro de nuestra zona de confort, pues las grandes recompensas siempre vienen acompañadas de la posibilidad de fracasar o perder algo en el camino, es lo que puede sintetizarse de esta premisa.

¿Mantiene su vigencia la frase de Nicolás Maquiavelo?

La frase “Nada grandioso fue jamás conseguido sin peligro” se mantiene plenamente vigente en la actualidad porque el progreso, tanto personal como social o tecnológico, sigue dependiendo del riesgo.

Si buscamos un ejemplo, podemos decir que la creación de nuevas tecnologías, el lanzamiento de proyectos emprendedores o la lucha por derechos sociales requieren que las personas enfrenten la incertidumbre, inviertan recursos sin garantía de éxito y superen el miedo a equivocarse. Desde la óptica de Nicolás Maquiavelo, sin la disposición a asumir esos peligros, la sociedad se estancaría en la rutina y la mediocridad.