La Asociación Filosófica Estadounidense define a la filosofía como una disciplina única, tanto por sus métodos como por la naturaleza y amplitud de su objeto de estudio. En este marco, afirma que la filosofía aborda cuestiones en todas las dimensiones de la vida humana, y sus técnicas se aplican a problemas en cualquier campo de estudio o actividad.

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Que la filosofía desarrolle la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de otros individuos y otras culturas es una característica que han instalado los distintos filósofos que se han grabado en la historia como los máximos pensadores. Entre estos se encuentra Parménides de Elea, un filósofo griego que hoy toma el protagonismo y sobre el cual destacaremos una de sus frases célebres.

¿Quién fue Parménides?

Parménides de Elea, nacido entre los siglos VI y V a. C., fue un influyente pensador presocrático, considerado el fundador de la escuela eleática. Diversos escritos relacionados a la filosofía señalan que, a diferencia de sus antecesores, dedicados principalmente al estudio del origen físico del cosmos, centró su investigación en la naturaleza misma de la realidad a través del razonamiento puro.

De acuerdo con el catedrático Néstor Luis Cordero, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Parménides se distinguió por ser el primer filósofo en demostrar que “hay realidad” apoyándose formalmente en el ser.

¿Cuál fue el legado de Parménides?

Según hallazgos epigráficos analizados en investigaciones de la Universidad de Salerno, Parménides no solo destacó como filósofo, sino que ejerció como legislador apreciado y posible médico en su comunidad. Además, su impacto filosófico es monumental y constituye el pilar sobre el cual se construyeron la metafísica y la ontología en Occidente.

Su mayor legado fue postular la distinción radical entre la “vía de la verdad” y la “vía de la opinión” (basada en las apariencias engañosas de los sentidos), Parménides sentó las bases metodológicas del racionalismo.

¿Cómo murió Parménides?

Fuentes bibliográficas precisan que no existen registros históricos fehacientes sobre la causa exacta ni el lugar de la muerte de Parménides. Además, los escasos datos biográficos sobre su fallecimiento se hallan en la penumbra metodológica típica de la época arcaica.

De todos modos, la tradición clásica reflejada en compilaciones historiográficas indican de manera general que Parménides vivió en Elea hasta su muerte, calculada hacia mediados del siglo V a. C. Por su parte, investigadores de la Universidad de Oxford advierten que los relatos presocráticos con frecuencia carecen de detalles sobre el deceso de sus autores, centrándose la historiografía exclusivamente en preservar los fragmentos de sus obras intelectuales.

Parménides y una frase para pensar

Como se mencionó anteriormente, Parménides toma el protagonismo en esta oportunidad y sobre todo una de sus premisas que fue inmortalizada en la frase “La guerra es el arte de destruir a los hombres, la política es el arte de engañarlos”. Con ella, condensa una visión profundamente crítica de dos pilares de la organización social humana: la violencia institucionalizada y el ejercicio del poder.

Esta frase del filósofo griego muestra a la guerra como un método frío y calculado para destruir por completo al enemigo, y a la política como un juego de manipulación y engaño para controlar a las personas sin usar la fuerza bruta.

¿Sigue vigente esta frase de Parménides?

La premisa de Parménides conserva una validez indiscutible en la actualidad ya que demuestra que los mecanismos de dominación no han cambiado en su esencia, sino en sus herramientas.

Desde la óptica del filósofo griego, mientras la fuerza bruta sigue resolviendo los disputas territoriales mediante la destrucción, el poder político se sostiene hoy en la ingeniería del consentimiento y el control de la información.