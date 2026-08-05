Lao-Tse, filósofo chino sobre la paz interior: “Si corriges tu mente, el resto de tu vida se armonizará"

En la actualidad podemos decir que el ritmo de la vida nunca baja, donde las personas estamos en constante actividad para realizar eso que queremos o buscando cumplir una meta y cuando realizamos esta, a veces puede sentirse un vacío, pues en realidad lo que importa no está afuera, sino en uno mismo.

Te puede interesar: Simone de Beauvoir, filósofa francesa: “Perder la confianza en el propio cuerpo es perder la confianza en uno mismo”

Muchas veces queremos mejorar todo lo que nos rodea, así como a nosotros y no es malo intentar prosperar y progresar, aunque a veces el verdadero trabajo tiene que ser en nuestra mente, tal como dice la frase del milenario filósofo Lao Tse: "Si corriges tu mente, el resto de tu vida se armonizará".

La frase filosófica de Lao-Tse sobre la importancia de cuidar la salud mental

Aunque “corregir la mente” puede sonar un tanto ambiguo y simple, mucho hay en ese ejercicio de reflexión donde realmente valoramos lo que necesitamos, pues muchas veces la realidad termina por ser más ligera una vez que reinterpretamos el mundo, lo cuál nos ayuda a mantener la calma, alejar pensamientos negativos y transformar nuestro conflicto en un espacio más habitable.

Es importante que también consideres que muchas veces no puedes controlar las situaciones ajenas a ti, pero sí puedes controlar tu reacción, tomando decisiones más claras lejos de los impulsos que a veces suelen ser desmedidos y que generan un efecto en cadena negativo.

¿Cómo cambiar patrones negativos con filosofía?

Tomando este gran ejemplo de Lao-Tse, al sanar tus patrones de pensamiento, tus relaciones, tus hábitos y acciones, tu salud se equilibrará de manera natural, pues el repetirte constantemente escenarios poco favorables desarrollan que únicamente te concentres en estos destinos.

La armonía en la vida no es que todo siempre vaya “bien”, muchas veces es más de afrontar las situaciones de la mejor manera con el fin de que esta no logre afectar nuestro día a día y tengamos una lección sobre lo vivido.