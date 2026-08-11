La reflexión de Platón sobre la verdad: “Nadie es más odiado que quien dice la verdad”

Aristóteles, Sócrates y Platón figuran entre los filósofos más importantes de la historia y es que sus premisas y enseñanzas han logrado ganarle al paso del tiempo y se mantienen más vigentes que nunca.

Noticias San Luis Potosí del 10 de agosto 2026

Cada uno de ellos supo dejar su legado que hoy se estudia como parte de la disciplina filosófica. Así es como muchas de sus premisas son analizadas, contrastadas con el presente y enriquecidas o actualizadas constantemente.

Platón y una frase sobre la verdad

Si le dedicamos un párrafo aparte a Platón, debemos decir que este filósofo griego fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Entre todo lo que su pensamiento ha dejado en la sociedad se puede destacar su frase “Nadie es más odiado que quien dice la verdad” con la que habla de lo incómodo que es escuchar lo real.

Esta frase de Platón puede aplicarse en la práctica cuando señalamos un problema en el trabajo o en la familia ya que el que avisa suele ser tratado como el problema. Es decir que decir la verdad incomoda, y a la gente le resulta más fácil odiar a quien la dice que cambiar lo que se ha señalado.

El presente de la frase de Platón

“Nadie es más odiado que quien dice la verdad” es una frase muy potente que puede aplicarse todos los días en redes sociales, en la política o en nuestro lugar de trabajo. Quien se atreve a señalar algo que es verdad, corre el riesgo de ser atacado, cancelado o tildado de “tóxico” o “negativo”.

En la actualidad, a través de esta premisa Platón nos dice que la verdad incomoda a quienes viven en una mentira o simplemente no quieren cambiar. En estos casos, se prefiere “odiar” al que llega con la verdad y “amar” esa mentira que nos hace sentir cómodos.