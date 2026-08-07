René Descartes, filósofo francés, sobre los problemas: “Todo lo complejo puede dividirse en partes simples”

La filosofía está llena de nombres que han sido clave en la conformación de las bases de su esencia y que han dejado un gran legado para la humanidad. Filósofos como Aristóteles, Platón, René Descartes, Confucio y Sócrates, entre muchos otros, le han dado el peso de disciplina al razonamiento humano.

Noticias Aguascalientes del 6 de agosto 2026

En el caso de René Descartes, la historia lo recuerda como un reconocido filósofo, matemático y físico francés cuyas preocupaciones fueron sobre todo de orden teórico, de acuerdo a un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

René Descartes y una frase potente

Desde la UNAM recuerdan que la primera obra filosófica de René Descartes, “Reglas para la dirección del espíritu” (1628), es importante en cuanto “contiene las principales ideas que enunciará en sus libros posteriores, pero debería leerse después de tener un conocimiento claro del Discurso del método y de las Meditaciones metafísicas”. De todos modos, al bucear en todo el trabajo del filósofo francés se pueden rescatar premisas que nos llevan a profundas reflexiones.

“Todo lo complejo puede dividirse en partes simples” es una de las frases más potentes de René Descartes ya que con ella resume el método analítico que había propuesto en su obra “El discurso del método”. En ella sostiene que la mejor manera de resolver un problema difícil o una idea confusa es descomponerlo en sus elementos más pequeños y comprensibles.

La vigencia de la frase de René Descartes

Con esta frase, René Descartes postula que al dividir un todo complejo en partes simples y manejables, nuestra razón puede examinar cada fragmento con claridad y certitud antes de volver a ensamblar el conocimiento completo.

En la actualidad, este principio sostiene metodologías modernas como el pensamiento computacional en programación, la división de grandes proyectos corporativos en tareas alcanzables y la resolución de problemas cotidianos mediante pasos breves. Por lo tanto, la enseñanza que René Descartes nos dejó es que al fragmentar retos masivos en unidades simples, reducimos la sobrecarga mental y facilitamos la toma de decisiones efectivas en entornos de alta complejidad.