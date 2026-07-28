La reflexión de René Descartes sobre el pensamiento: “Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás”

Muchos de los pensadores que sentaron las bases sólidas sobre las que se encuentra la filosofía, dejaron un legado tan importante que la mayoría de sus premisas mantienen plena vigencia en la actualidad.

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Los filósofos de hace muchos años atrás dan en el blanco con pensamientos que se amoldan perfectamente con las circunstancias de vida actuales. Esto es parte de la esencia de la filosofía que nos invita a reflexionar sobre la vida y todo lo que nos rodea.

¿Qué temas abordaba René Descartes?

Entre los filósofos más nombrados se encuentran Aristóteles, Sócrates y Platón, pero la lista es muy amplia y es por eso que viajar al mundo de la filosofía es muy enriquecedor. En este marco, hoy la atención se la lleva René Descartes, un filósofo francés que es considerado como el padre de la filosofía moderna.

René Descartes abordó diferentes temas a lo largo de su existencia y entre estos se destacan la epistemología y la metafísica. Además, diversas fuentes bibliográficas precisan que desarrolló el dualismo cartesiano y que realizó aportes trascendentales a la matemática al unificar el álgebra y la geometría. El famoso filósofo también reflexionó sobre la moral, defendiendo el dominio de las pasiones a través de la razón y el libre albedrío.

René Descartes y una frase sobre el pensamiento

El pensamiento de René Descartes se mantiene vigente en el presente y es por eso que muchas de sus premisas suelen citarse. La frase “Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás” es un ejemplo de su vigencia y es que con ella se refirió al valor del pensamiento crítico y la curiosidad.

En la actualidad, esta frase puede ser interpretada como una advertencia contra el piloto automático y la desinformación. Esto quiere decir que, en la era de los algoritmos y la inmediatez, "filosofar" hace referencia a ejercer el pensamiento crítico para no consumir, sin críticas, lo que nos rodea. Por lo tanto, René Descartes nos invita a cuestionar las verdades impuestas antes de dar por sentado el mundo en el que vivimos.