Samuel Ramos, FILÓSOFO MEXICANO: Sobre el juicio en la adultez: “La mentira es la expresión más característica de nuestra falta de madurez.

Conforme el adulto llega, la madurez no siempre se hace presente, como lo advierte el filósofo mexicano Samuel Ramos, quien plantea una reflexión sobre la relación entre mentira y madurez. Para el pensador, mentir puede entenderse no solo como una forma de ocultar la verdad, sino también como una expresión de inseguridad o dificultad para asumir determinadas situaciones.

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¿Qué dice el filósofo mexicano Samuel Ramos sobre la madurez y las mentiras?

La frase atribuida al filósofo mexicano Samuel Ramos plantea una reflexión sobre la coexistencia entre la mentira y la madurez, en donde advierte que el mentir no solo es la manera de ocultar o evitar la verdad, sino que se presenta como una muestra de inseguridad o dificultad para asumir determinadas situaciones. La reflexión del pensador mexicano invita a cuestionar nuestras decisiones y la responsabilidad con la que enfrentamos la vida adulta.

"La mentira es la expresión más característica de nuestra falta de madurez. Samuel Ramos, filósofo mexicano

La frase del filósofo mexicano sigue vigente hoy en día si se relaciona que dentro de la era moderna dominada por las redes sociales, la capacidad de proyectar identidades falsas ha incrementado, pues hoy en día, gracias a la era digital, se premia a las apariencias y los éxitos instantáneos, lo que fomenta una cultura del autoengaño colectivo en donde se opta por la mentira o la exclusión de la verdad con la intención de evitar confrontar crisis reales.

¿Quién fue el filósofo mexicano Samuel Ramos?

El filósofo mexicano Samuel Ramos Magaña (1897–1959) fue un destacado académico, quien ha sido reconocido históricamente como el iniciador de la "filosofía de lo mexicano", dedicando gran parte de su vida y obra a investigar sobre la identidad, psicología y la cultura de la sociedad mexicana posrevolucionaria.