Séneca, filósofo romano, sobre la vida y el tiempo: “Mientras nosotros posponemos, la vida acelera”

Cada vez que se habla de filosofía parece imposible filosofar. Esto se debe a que invita a razonar, sacar conclusiones y exponer nuestro pensamiento sobre una disciplina que aborda diferentes temáticas y puede llevarnos a plantear nuevas intrigas en la sociedad.

Noticias Michoacán del 6 de agosto 2026

Desde la Universidad Abierta de Cataluña (España) remarcan que la filosofía nació en Grecia en un contexto específico donde, la desaparición de las monarquías micénicas y la creación de las polis, transformó la manera de entender el mundo ya que “la verdad, que hasta entonces era dictada por reyes o sacerdotes, pasó a ser de dominio público”.

Séneca y la filosofía

El resumen del nacimiento de la filosofía y lo que puede generar en las personas nos remota a los pensadores más importantes de la historia. Entre esos aparece Séneca, un filósofo romano que logró producir y publicar una gran cantidad de obras, según precisa un artículo de la Universidad de Wisconsin Oshkosh (Estados Unidos).

Séneca creía que los principios filosóficos podían moldear la forma de vida y es por eso que optó por centrarse en la filosofía moral en sus textos. Si se bucea en la historia del filósofo romano se pueden hallar premisas muy potentes que nos hacen reflexionar y replantearnos muchas cosas de nuestro estilo de vida.

Séneca y una frase con peso

Es en este marco que una de las frases que más se destacan de Séneca es la que dice “Mientras nosotros posponemos, la vida acelera” y con la que resume el conflicto entre la procrastinación humana y la naturaleza inexorable del tiempo.

El filósofo nos advierte que la postergación genera una falsa sensación de control ya que cada instante invertido en la duda es un fragmento de existencia que se escapa de forma irreversible, por lo tanto convertimos la vida en algo dolorosamente breve. En la actualidad, esta premisa de Séneca puede ejemplificarse en cómo atrapamos nuestra atención en el consumo de redes sociales durante largas horas o estamos en la búsqueda del "momento perfecto", dejando pasar los años mientras la vida real avanza sin esperarnos.