La reflexión de Sócrates sobre el amor: “Temed el amor de la mujer más que el odio del hombre”

En el mundo de la filosofía los pensadores de la antigüedad fueron y son admirados por la profundidad de sus premisas. Los temas tratados son de los más variados y dieron lugar a que cualquier persona comience a cuestionarse sobre todo aquello que lo rodea.

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Sócrates es uno de los filósofos más importantes de la historia y esta apreciación se debe a que, de acuerdo a diferentes fuentes, provocó un giro decisivo en el pensamiento occidental, desplazando la atención de la naturaleza hacia la ética, la virtud y la condición humana.

¿Quién fue Sócrates?

Sócrates fue un filósofo griego nacido en Atenas hacia el año 470 a. C. que, aunque no dejó ningún escrito propio, su legado perduró gracias a las obras de su más notable discípulo, Platón, y de historiadores como Jenofonte, precisa un escrito de la Universidad Panamericana.

Esta casa de estudios añade que este pensador se destacó por su método dialéctico denominado mayéutica o "arte de dar a luz", inspirando esta idea en el oficio de su madre, que era partera; mediante preguntas punzantes en las plazas públicas con las que conducía a sus interlocutores a cuestionar sus certezas e indagar dentro de sí mismos.

¿A qué temas enfocó sus pensamientos Sócrates?

A diferencia de los filósofos que le antecedieron, centrados en indagar sobre la materia y el origen del cosmos, Sócrates desplazó la mirada hacia el ser humano, la vida en comunidad y el ámbito de la moral. Esto quiere decir que sus reflexiones giran primordialmente en torno a conceptos universales como la justicia, el bien, la virtud, el deber cívico y el autoconocimiento.

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso remarca que el aporte socrático fue revolucionario al conceptualizar por primera vez el alma como la sede de la personalidad, la conciencia y la conducta moral del hombre.

¿Cómo murió Sócrates?

La muerte de Sócrates ocurrió en el año 399 a. C., cuando tenía 70 años de edad. Había sido acusado formalmente de impiedad por negar a los dioses tradicionales de la ciudad, introducir divinidades desconocidas y corruptor de la juventud mediante su enseñanza interrogativa.

Su deceso se produjo tras acatar con serenidad el veredicto que le impusieron por lo que ingirió cicuta mientras se encontraba rodeado de sus seguidores, según lo señalado por investigadores de la Universidad Miguel de Cervantes.

Sócrates y una frase para pensar

“Temed el amor de la mujer más que el odio del hombre” es una de las frases populares de Sócrates y con la que analizó el poder del amor. El filósofo griego sugirió que el odio de un hombre suele ser directo, visible y fácil de prever, mientras que el "amor" o el afán de posesión de una mujer puede volverse tan intenso, envolvente y manipulador que resulta capaz de desarmar y controlar a una persona sin que esta se dé cuenta.

En la actualidad, esta frase puede aplicarse cuando nos dejamos encandilar por relaciones afectivas o vínculos afectivos intensos pero tóxicos y manipuladores, los cuales terminan siendo más destructivos para nuestro bienestar emocional que el conflicto o la rivalidad directa con un adversario.