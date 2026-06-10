Friedrich Nietzsche filósofo alemán: “Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal”

Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal: Friedrich Nietzsche. El filósofo alemán nos dejó una de las frases más importantes y que recae directamente sobre la sociedad, estas palabras se leen en su obra Más Allá del Bien y del Mal. Aunque esto parezca una frase romántica, el pensador lo expone como una provocación psicológica muy profunda.

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¿Qué quiere decir la frase todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal?

Para Friedrich Nietzsche el amor no entiende códigos morales establecidos, leyes sociales o mandamientos; de hecho, para el alemán es una fuerza vital, un impulso absoluto y tan primario que, cuando este sentimiento toma el control, las categorías tradicionales de lo malo y lo bueno quedan anuladas.

En el sentido de la superación de la dualidad, el peligro del amor absoluto es que esta se justifica ante los ojos del ser humano que lo siente. Entonces, lo que la sociedad juzga como un posible pecado o un delito; puede ser visto por quien ama como un acto de devoción, por lo que, este sentimiento crea sus propios valores.

Por lo que, Friedrich Nietzsche habla sobre la paradoja del sacrificio y dice que, cuando el sujeto actúa genuinamente por amor, ya sea a una pareja, un hijo, una causa o a un pensamiento ideal, no se está buscando una recompensa o un beneficio moral, además, el ser humano se entrega por completo y es aquí donde se suspende el juicio racional.

Cabe señalar que, en la búsqueda del amor, el alemán de igual manera destaca la importancia de la autenticidad, por lo que, para él, el amor verdadero simplemente no puede existir en un contexto de conformismo o falsedad, y cada individuo le es fiel a sí mismo y a su misma esencia; es aquí donde se llega a formular un dilema interesante.

De hecho, el filósofo creía que el amor auténtico necesita valentía, y que el sujeto debe estar dispuesto a mostrar nuestras debilidades y vulnerabilidades, entonces, sólo así se puede llegar a construir una relación genuina.

