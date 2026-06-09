Nicolás Maquiavelo, político y diplomático italiano: “La prudencia no consiste en evitar el peligro, sino en calcular el riesgo y actuar de manera decisiva”

La prudencia no consiste en evitar el peligro, sino en calcular el riesgo y actuar de manera decisiva: Nicolás Maquiavelo. Este diplomático se ha convertido en una pieza clave de la política moderna; entre sus obras más importantes y representativas se encuentra la que está titulada como: “El Príncipe”. Su legado tiene hasta el momento una gran influencia en el pensamiento político posterior, el cual ha logrado sobrevivir con el paso del tiempo.

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El nombre completo de Nicolás Maquiavelo es Nicoló di Bernardo dei Machiavelli, nació el 3 de mayo de 1469 en una localidad pequeña de Florencia en el seno de una familia relativa a la nobleza, pero con pocos recursos económicos.

¿Qué quiere decir Maquiavelo con la frase: “La prudencia no consiste en evitar el peligro, sino en calcular el riesgo y actuar de manera decisiva”?

Al parecer, Nicolás Maquiavelo quiere decir con esta frase que, el peligro simplemente es inevitable; y que para el ser humano como para la política en general, este es un terreno que se gobierna por la Fortuna, la suerte o el azar; por lo que, a grandes rasgos, quien intente o quiera gobernar sin correr ningún tipo de riesgo, es una ilusión puesto que, el peligro siempre estará presente.

Pasando con la prudencia analítica, para el político italiano, el prudente no es el que huye, sino el que se sienta para analizar la situación de una forma más tranquila, realista y sobre todo fría. También da a entender que, el sujeto calcula las posibilidades de lo que puede salir bien o mal, las probabilidades de tener éxito o los beneficios que pueda obtener de dicha situación.

Entonces, el diplomático podría estar argumentando que, la parálisis es el peor enemigo en el ser humano, ya que en esta situación se encuentra el núcleo de su pensamiento en las personas. Cuando el sujeto tiene calculado el riesgo, se debe actuar con fuerza, y determinación; por lo que, para Maquiavelo no es una buena idea tener que hacer las cosas a medias, o que se dude por el miedo al peligro, esto sería la receta ideal para el fracaso.

