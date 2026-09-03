Zhuangzi, el pensador oriental: “Para volar alto, primero debes vaciar tu mente del peso inútil”

“Para volar alto, primero debes vaciar tu mente del peso inútil”. Esta frase puede que llame mucho tu atención si andas buscando el éxito profesional y laboral, y es que de inmediato parece invitarnos a soltar preocupaciones, expectativas y pensamientos que nos impiden avanzar. Sin embargo, Zhuangzi va mucho más allá y nos habla también sobre temas de libertad que ganamos cuando dejamos de aferrarnos rígidamente a nuestras propias certezas. Es por eso que, como siempre, la evaluaremos por partes para aplicarla en nuestras vidas.

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¿Qué significa “vaciar la mente”?

Esta parte de la frase no hay que tomarla tan literal. No se trata de dejar de pensar y vaciar por completo la cabeza. A lo que se refiere es a dejar de sentir apego por opiniones, prejuicios y deseos que terminan dominando nuestra percepción. En pocas palabras, hay que aprender a observar sin querer controlar.

¿Cuál es el “peso inútil” que cargamos?

Nuestra mente disfruta jugarnos un poco en contra y a veces le permitimos que dé vueltas una y otra vez, por ejemplo, a conversaciones en las que pudimos actuar diferente. El problema no es pensarlo; a veces esto nos ayuda a mejorar, pero si te aferras y te atormenta, haciendo que vuelvas una y otra y otra vez a sentirte tan mal como la primera vez, es un problema. Hay que aprender a soltar sin olvidar; torturarnos no nos llevará a ningún lado.

|Antoni Shkraba

¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana?

Si quieres mejorar y cambiar esto de ti, lo primero es parar y luego pensar: “¿Esto depende de mí?” Si tu respuesta es no, llegó el momento de reconocer que, por más vueltas que le des en tu cabeza, jamás habrá una respuesta ni nada que mejorar. Si la respuesta es sí, cambia la preocupación en una acción concreta.