¿Cuándo, a qué hora y cómo ver la final de Liga MX entre Atlas y León?

La gran final de la Liga MX entre Atlas y León podrás disfrutarla en Fut Azteca este 12 de diciembre a las 19:55 horas.

Es el equipo rojinegro quien tiene una cita con la historia del futbol mexicano, por lo que no te la pierdas a través de Azteca 7, azteca.com y la app tanto de TV Azteca En Vivo como la de Azteca Deportes.

Será en el majestuoso Estadio Jalisco donde se albergará el duelo de vuelta y se conocerá al nuevo campeón del futbol mexicano.

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Atlas regresa a una final después de 22 años

La final del Apertura 2021 tendrá al Atlas, segundo lugar de la tabla general con 29 unidades, mismas que sumó León, pero por diferencia de goles ocupó el tercer lugar, por eso la gran final será en casa de los Zorros.

Durante la fase regular, Atlas y León se enfrentaron en la décima jornada en el Estadio Jalisco donde los tapatíos ganaron 2-0 con anotaciones de Anderson Santamaría y Diego Barbosa.

Esta vez les tocará medirse para ver quién se lleva el triunfo y suple como monarca a Cruz Azul.

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