Los Simpson: Este es el episodio más misterioso de la serie.

Los Simpson se ha posicionado como la serie favorita de generaciones; incluso, las primeras temporadas son reconocidas no solo por los fans, sino también por la crítica como obras de arte.

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Lo realmente sorprendente es que cada una de estas temporadas guarda secretos y misterios que las hacen más invaluables de lo que ya son. Por ello, el pasado 19 de septiembre, la serie creada por Matt Groening celebró el 30 aniversario de uno de esos episodios cargados de secretos y misterios.

Se trata del primer episodio de la tercera temporada, Stark Raving Dad (Papá está loco para Latinoamérica). Este capítulo se presentó un 19 de septiembre de 1991 y su historia enloqueció a los fans.

La historia del episodio

Este episodio comienza con Bart poniendo su gorra roja en el cesto de lavado de las camisas blancas de su padre, lo que lleva a que todas las camisas se tornen color rosa. Homero no tiene otra opción que ir a trabajar con ese color, algo que no pasa desapercibido por el cruel Charles Montgomery Burns.

El dueño de la planta nuclear somete al protagonista a una evaluación psicológica. Debido al miedo de fallar la prueba, Homero deja que Bart llene la evaluación, lo que termina desencadenando la internación del padre de familia en una clínica psiquiátrica.

Durante su estadía, Homero conoce a Leon Kompowsky, un hombre que dice ser nada más y nada menos que el rey del pop, Michael Jackson. Homero siente vergüenza en avisarle a su familia que está internado, así que Leon decide comunicarle a la familia la situación de su amigo. Bart contesta el teléfono y termina convencido que este hombre es Jackson.

Homero recibe el alta y decide invitar a Kompowsky a su casa. Ante la noticia Bart corre la voz por todo el pueblo, desatando un frenesí por la presencia del artista en Springfield. La decepción llega cuando se revela que Leon, no es Michael.

Mientras todo este descontrol sucede, Lisa sufre porque nadie de la familia recordó su cumpleaños. Afectado por la tristeza de su hermana, Bart junto a Leon componen una tierna canción de cumpleaños.

La polémica

En 2019 el documental Leaving Neverland sacó a la luz todas las acusaciones de abuso de menores que rodeaban al cantante. Distintos y fuertes testimonios pusieron en jaque al cantante y todo lo que había construido durante años.

Esta situación movilizó a los productores de Los Simpson para remover Stark Raving Dad de la grilla de episodios.

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