⁠5 kdramas que te encantarán si te gustó KPop Demon Hunters

La cinta KPop Demon Hunters, misma que fue dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se convirtió en una de las favoritas no solo de los niños sino de todo el público en general, tanto recibió diversos premios como el Oscar y Globo de Oro a la Mejor Película de Animación ya que cautivó a todo el público con sus entrañables personajes como Rumi, Zoey, Celine, Mira, gran guión, soundtrack y excelente animación.

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¿Cuáles son los mejores k-dramas para ver inspirados en KPop Demon Hunters?

Si te quedaste con ganas de ver más historias inspiradas en las guerreras, demonios y fantasía sin duda amarás estos k-dramas ya que parte de sus tramas cuentan con temas muy similares a los de la cinta KPop Demon Hunters. Son perfectos para hacer un maratón y disfrutar durante toda una tarde.

The Uncanny Counter

Esta serie coreana sigue a un grupo de cazadores de demonios los cuales son llamados "Counters". Cada miembro cuenta con poderes como fuerza física, detectar espiritus malignos, leer recuerdos, entre otros más. Los personajes del grupo son So Moon, Ga Mo-tak, Choo Mae-ok y Do Ha-na. La serie cuenta con una estética llamativa, mucha acción y suspenso.

The uncanny counter|Crédito: Neo Entertainment

Island

Esta serie estrenada en 2022 y protagonizada por Lee Da-hee, Kim Nam-gil y Cha Eun-woo narra la historia de Won Mi-ho, una joven heredera que luego de ser exiliada de la isla de Jeju emprenderá una gran lucha contra demonios que buscan acaban con el mundo. La serie está basada en un webtoon de culto. Sin duda esta historia te hará recordar a las guerreras de KPop Demon Hunters debido a la fantasía y lucha contra demonios.

Kdrama Island|Crédito: Studio Dragon

My demon

Este k-drama también conocido como “Mi adorable demonio” sigue la historia de Jung Koo Won, personaje que es interpretado por Song Kang, quien perderá sus poderes luego de vincularse con Do Do-hee, una mujer con gran poder económico. La trama se centrará en Jung Koo Won, quién hará todo por recuperar sus habilidades sin embargo, se cruzará con el amor.

K-drama My Demon|Crédito: Studio S y Binge Works

The Judge from Hell

Este k-drama lanzado en 2024 narra la historia de Justitia, una demonio que recibe un castigo por parte de un director del infierno por lo que tendrá que vivir en la tierra y adoptar el cuerpo de la jueza Kang Bit-na. Esta serie retrata principalmente el castigo y la justicia. La misisón del personaje principal consistirá en enviar al infierno a 10 asesinos y así evitar morir.

the judge from hell|Crédito: SBS

A Korean Odyssey

Este k-drama, el cual fue lanzado en 2017 narra la historia de Son Oh Gong, una criatura que se une a Jin Seon Mi luego de una especie de hechizo. Esta mujer contará con las habilidades de ver seres sobrenaturales, fantasmas y espíritus. Ambos se involucrarán en una historia llena de retos por afrontra. La serie reinterpreta a la novela china "Viaje al Oeste".