Apple inaugura Music Hall en Londres: así es el nuevo recinto con tecnología de alto nivel

Recientemente, Apple anunció la creación de Apple Music Hall dentro de la histórica Battersea Power Station de Londres, un recinto con capacidad para 600 personas. Este espacio ha sorprendido a propios y extraños, pues se presenta como un hito único dentro de lamúsica.

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¿Qué es el nuevo Apple Music Hall?

El nuevo Apple Music Hall se ha presentado como un recinto exclusivo permanente para la celebración de conciertos en vivo, el cual fue inaugurado en Battersea Power Station de Londres. De acuerdo con la firma, este foro fue creado con el objetivo de revivir el espíritu de los conciertos íntimos (similar al antiguo iTunes Festival), pero con la premisa de transformar los encuentros en transmisiones globales por streaming.

¿Cuáles son las capacidades del nuevo?

De la misma manera, se ha señalado que el lugar destaca por su capacidad limitada a solo 600 personas, pues cuenta con un sonido inmersivo equipado con 48 altavoces, los cuales están distribuidos para proporcionar un sonido de 360 grados, contando con audio espacial real en vivo.

Dentro de las especificaciones proporcionadas por la firma, se reveló que el recinto cuenta con un escenario de 11. 5 metros de ancho, el cual permite ser reconfigurado en sus cuatro lados de manera completa; además, cuenta con un sistema de producción audiovisual detrás de escena que integra más de 16 cámaras profesionales y consolas de mezcla de audio de alto nivel.

Fecha de inauguración y promeros aritas confirmados

Se espera que el nuevo Apple Music Hall tenga su gran inauguración el próximo 28 de septiembre del 2026, en la Battersea Power Station de Londres. No obstante, hasta ahora Apple mantiene su cartelera de artistas confirmados bajo un hermético secreto, admitiendo solamente el debut de grandes estrellas y bandas emergentes. Por ahora tampoco se sabe nada sobre costos de entradas o artistas invitados.