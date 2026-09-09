¿Memo Ochoa FILTRÓ el iPhone 18 Pro? Esto se sabe de su aparición en el Apple Park

En las últimas horas, el deportista mexicano Memo Ochoa se ha colocado dentro de la conversación digital tras ser señalado por supuestamente haber filtrado el nuevo iPhone 18 Pro, pues de acuerdo con lo que se ha comenzado a viralizar, el arquero nacional habría sido invitado al evento de Apple en Cupertino y una de sus fotografías desde Apple Park llamó especialmente la atención.

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