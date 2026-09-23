Harry Potter llega a México con el Bosque Prohibido: ¿Dónde estará, cuándo abre y cuánto cuestan los boletos?

De manera oficial se reveló que La Experiencia del Bosque Prohibido de Harry Potter llegará al Parque Naucalli, en Naucalpan, Estado de México, el 23 de octubre de 2026. Con una experiencia nocturna e inmersiva que busca llenar de magia a los visitantes. Aqui te contamos todo lo que debes saber sobre costos, precios y cómo llegar.

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¿Qué es la Experiencia del Bosque Prohibido de Harry Potter en Parque Naucalli?

Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido se presenta como un recorrido nocturno inmersivo de 60 a 90 minutos, el cual contará con criaturas animatrónicas, efectos especiales y toda una atmósfera temática que permitirá a los visitantes experimentar la magia que se oculta dentro del tétrico bosque de la saga.

Ubicación, costo de boletos, fechas y cómo llegar a la Experiencia del Bosque Prohibido de Harry Potter en Parque Naucalli

De manera oficial se ha confirmado que la sede del mágico evento será dentro de las instalaciones del bosque Naucalli, el cual se encuentra ubicado en: Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho Manzana 020, Boulevares, 53150 Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Se espera que la mágica experiencia esté activa a partir del 23 de octubre del 2026 y contará con recorridos nocturnos a partir de las 18:45 horas. En cuanto al costo de los boletos, su precio final aún no ha sido revelado, pues la preventa oficial se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre del 2026. Aunque se ha señalado que niños menores de 3 años ingresan gratis.

Para poder llegar al recinto en automóvil desde la CDMX, debes pasar la zona de Satélite; toma en cuenta que el parque cuenta con su estacionamiento con acceso sobre Periférico y sobre la Av. Lomas Verdes. Si planeas acudir en transporte público: Puedes llegar en autobús o microbús tomando cualquier ruta que corra a lo largo de Periférico Norte con dirección a Satélite/Tlalnepantla.