4 juguetes de Bluey Fuzzies con textura aterciopelada para regalar y conseguir antes de Navidad del 2026

Los Bluey Fuzzies se presentan como figuras coleccionables en miniatura con acabado terciopelo inspiradas en los personajes de Bluey, Bingo, Bandit, Chilli. Estos sets sobresalen por contar con paquetes sorpresa, juegos temáticos, una presentación Deluxe y un calendario de Adviento con figuras exclusivas para Navidad 2026.

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4 juguetes de Bluey Fuzzies con textura aterciopelada

1. Sobre individual de Bluey Fuzzies

Esta es una de las primeras alternativas para comenzar a sumar piezas a una colección, pues cada uno de estos sobres incluye una figura sorpresa con el característico acabado. Es importante tomar en cuenta que el costo de esta edición ronda los 5 dólares o los 100 pesos mexicanos.

Figura individual de Bluey Fuzzies|moosetoys

2. Paquete sorpresa de dos figuras de Bluey Fuzzies

Este set está pensado para quienes buscan comenzar una colección de Bluey Fuzzies o sumar piezas aterciopeladas, pues el juego consiste en dos figuras sorpresa perfectas para divertir a los menores creando todo tipo de aventuras o para decorar aquel espacio desocupado en casa.

Paquete sorpresa de dos figuras de Bluey Fuzzies

3. Packs de figuras de Bluey Fuzzies

Dentro de estos paquetes se reúnen varios de los personajes, como Bluey, Bingo, Bandit o Chilli, lo que convierte a este set en la opción perfecta para regalar esta Navidad si se planea sorprender a los más pequeños o los fans de Bluey con piezas aterciopeladas para sumar a su colección.

Packs de figuras de Bluey Fuzzies|Moosetoys

El calendario de Adviento Bluey Fuzzies: 24 sorpresas para Navidad

Además de estas ediciones perfectas para regalar durante las fiestas de Navidad, Bluey llega con un calendario de adviento, pensado con 24 compartimientos que se tienen que abrir y descubrir día con día. Este set puede complementarse con figuras Fuzzies exclusivas con temática navideña: Bandit, Chilli, Bluey, Bingo, Muffin, Honey, Coco y Nana.