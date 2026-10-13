5 figuras coleccionables de La Casita del Horror de Los Simpson, para quienes aman los Especiales de Noche de Brujas

La Casita del Horror de Los Simpson son los capítulos más famosos de la serie animada, ya que se encarga de traernos historias de terror con cada uno de sus personajes. Si eres amante de los Especiales de Noche de Brujas, te dejamos 5 figuras coleccionables que debes tener para la temporada, figuras que todo fan sabe de qué episodio es.

5 figuras coleccionables de La Casita del Horro de Los Simpson

Los Simpson: FUNKOS

Clásicas figuras coleccionables, podrás encontrar a los personajes de Los Simpson recreando algunos de los episodios favoritos de los Especiales de Noche de Brujas, auténticos juguetes que todo fan reconocería al instante, desde Ned Flanders con su aspecto de diablo u Homero cuando fue transformado en una caja sorpresa.

Los Simpson: Figura sorpresa

Hay una cajitas sorpresa, donde cada uno de ellos cuenta con figuras coleccionables de los personajes, una gran opción para quienes buscan tener la emoción de saber que opción les va a salir, en el que vemos a Willie en el remake de Freddy Krueger, a Montgomery Burns cuando recrea la historia de Drácula o a Homero Simpson cuando su cabeza se transforma en una rosquilla de La Casita del Horror.

Los Simpson: La silla de donas

Una de las figuras coleccionables más cotizadas por el público, donde vemos a Homero Simpson atado a una silla donde come rosquillas infinitamente, una tortura que recibe al vender su alma a Flanders a cambio de donas en La Casita del Horror, pero al acabárselas fue enviado al infierno, un castigo que termina siendo un premio para el personaje.

Los Simpson: El Cuervo

Hay una figura que se encarga de recrear el remake de Los Simpson que hacen al capítulo que recrean el cuento de terror de "El Cuervo" de Edgar Allan Poe, donde vemos a Bart con el aspecto del ave negra, una figura que recrea uno de los episodios de los Especiales de Noche de Brujas más queridos por los fans.

Los Simpson: El bien y el mal

La última opción que debes tener en la colección, es aquella edición en la que vemos a Homero Simpson en su forma de ángel y diablo, el cual se encargará de completar todas tus figuras para Halloween, en especial si eres fan de la serie animada más famosa.