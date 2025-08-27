¿Shakira cancelará su concierto en CDMX por las lluvias? Este es el reporte del clima de la CDMX HOY 27 de agosto de 2025

Como sabrás, Shakira ha regresado a la CDMX para ofrecer el resto de presentaciones que tiene programadas en el Estadio GNP, aunque las lluvias que han golpeado a la zona metropolitana en las últimas semanas podría poner en riesgo la realización de este concierto o incluso el resto.

El mal tiempo ha azotado con todo a la Ciudad de México este 2025, dejando grandes afectaciones en diversas alcaldías, donde incluso se han activado alertas debido a los riesgos que las tormentas eléctricas y precipitaciones implican para los habitantes del área metropolitana, por lo que este concierto podría verse afectado.

Shakira retrasa conciertos por lluvia

Tan solo en la primera tanda que la colombiana ofreció en marzo pasado, algunos conciertos sufrieron retrasos de hasta más de una hora debido a la lluvia, lo que podría sugerir que durante su concierto de este miércoles 27 de agosto podría sufrir una demora similar o incluso una cancelación.

Las únicas veces que Shakira ha cancelado conciertos de su gira actual “Las Mujeres Ya No Lloran” han sido en los Estados Unidos, donde no pudo presentarse en Washington DC debido a complicaciones con su escenario y sus fechas en Los Ángeles y San Antonio debido a los temas relacionados con las redadas migratorias.

De momento no se sabe qué nos deparara para el concierto de Shakira de esta noche de miércoles, aunque es importante estar al pendiente sobre cualquier anuncio tanto de las autoridades como de la artista y los promotores.

Reporte del clima en CDMX este miércoles 27 de agosto

Las autoridades han recomendado mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles inundaciones, encharcamientos y situaciones de riesgo en carreteras y zonas urbanas debido a las lluvias.

Se espera un cielo nublado, con un ambiente fresco y frío en las zonas altas; por la tarde, el clima será templado y con posibilidad de lluvias fuertes e intensas en la Ciudad de México y el Estado de México, mismas que podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

Planea tus actividades con los #Pronósticos del tiempo que emite el Servicio Meteorológico Nacional.😀 pic.twitter.com/1wdeK1xYH6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2025

Si planeas llegar en Metro, debes llegar a la estación Ciudad Deportiva, de la Línea 9 (color café); recuerda que esta estación es la más cercana a la puerta 6. Sin embargo, también puedes considerar llegar a las estaciones Puebla o Velódromo de la misma Línea.

Si vas a llegar en Metrobús al concierto, ten en cuenta que las estaciones más cercanas son Goma e Iztacalco, ambas de la línea 2 (color morado), aunque deberás caminar por la avenida Churubusco cerca de un kilómetro.

Ahora que, si decides utilizar el Trolebús, debes saber que las estaciones más cercanas al Estadio GNP son Puerta 8 y Ciudad Deportiva, ambas de la línea 2.

Si quieres llegar en auto al concierto de Shakira, recuerda que las vías más rápidas al Estadio GNP son Viaducto Río Piedad, Churubusco y Eje 3 Sur Añil. ¡Importante! Los accesos más comunes a los estacionamientos están por las puertas 6, 7, 8 y 9. Cabe mencionar que los estacionamientos se llenan muy pronto, por lo que sí o sí debes tomar tus precauciones.