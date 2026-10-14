4 Disfraces de KPop Demon Hunters perfectos para celebrar Halloween y pedir dulces

Es oficial, estamos a dos semanas de que se lleve a cabo Halloween, la noche en la que todos se disfrazan y salen a pedir dulces, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 ideas de disfraces de Kpop Demon Hunters, una de las películas con más impacto y éxito a nivel global.

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Kpop Demon Hunters: Disfraces de las Guerreras Huntrix y los Saja Boys ideales para este halloween

Estos disfraces son muy versátiles ya que te presentamos ideas perfectas para niñas, quiénes aman a las Guerreras Huntrix así como diseños ideales para niños, quiénes no querrán perder la oportunidad de disfrazarse de alguno de los “Saja Boys”; la icónica boy band que interpreta el tema “Soda Pop”.

Kpop Demon Hunters: Disfraz de Jinu, de los Saja Boys, ideal para este Halloween

Este disfraz es ideal para los niños que aman la estética gótica y terrorífica ya que el modelo es completamente negro y consiste en un kimono con grecas plateadas y detalles como una cadena de plata. Por otro lado, incluye el sombrero icónico de los Saja Boys. Este disfraz será la sensación en Halloween.

Kpop Demon Hunters: Disfraz de Zoey, una de las Guerreras Huntrix, ideal para este Halloween

Este disfraz es de Zoey, una de las Guerreras Huntrix más queridas de la película. Este consiste en elementos como un top verde esmeralda, un pans oscuro con detalles de líneas amarillas, un cinturon negro con detalles plata y una peluca con el cabello morado y un peinado de “chonguitos”, elemento que caracteriza al personaje. Por otro lado, puedes añadir un micrófono para darle un toque musical y divertido.

Kpop Demon Hunters: Disfraz de Mira, una de las Guerreras Huntrix, ideal para este Halloween

Este disfraz es de Mira, una de las Guerreras Huntrix más queridas por todas las niñas. Cuenta con elementos como una peluca rosa, la cual caracteriza al personaje. Respecto al vestuario destaca una falda plateada y un top con hombreras en color negro con dorado. Por otro lado, puedes llevar tu creatividad al siguiente nivel y añadirle elementos o accesorios dorados para sobresalir; harás ver el disfraz muy divertido.

Kpop Demon Hunters: Disfraz de Baby, de los Saja Boys, ideal para este Halloween

Este disfraz es ideal para los niños que aman la ropa colorida, ya que el atuendo se basa en colores pastel, ya que esto define cómo luce “Baby Saja”. El disfraz consiste en un pantalón morado, camisa formal aqua, suéter rosa con diseño de rombos y una boina amarilla. Incluso puedes añadirle un micrófono para que el atuendo sobresalga aún más.