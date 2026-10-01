4 Photocards de Mira, de Kpop Demon Hunters, ideales para regalar a una fan de las Guerreras Huntrix

No cabe duda que hoy en día Kpop Demon Hunters es una de las películas más exitosas que hay, a más de un año de su estreno la cinta sigue teniendo miles de fans emocionados por adquirir productos de la película ya que actualmente en el mercado hay desde ropa hasta juguetes de las guerreras Huntrix, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 photocards de Mira, una de las protagonistas de la cinta, para que regales a una verdadera fan de la película.

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Kpop Demon Hunters: Photocards de Mira, ideal para fans de las Guerreras Huntrix

Cada una de estas photocards son completamente descargables (gratis) y puedes imprimirlas en el material que más lo desees, incluso puedes personalizarlas como lo prefieras. Además de esto el personaje de Mira se encuentra en diferentes “moods” por lo que habrá una ideal para cada personalidad.

Kpop Demon Hunters: Photocard de Mira enojada

Esta photocard destaca un gesto de Mira muy particular ya que se ve molest, sin embargo también resalta uno de sus looks icónicos en donde luce una camiseta negra con detalles plateador, guantes negros con deatlles plata y un collar del mismo tono con pedrería. El fondo es morado por lo que el personaje resalta mucho.

Kpop Demon Hunters: Photocard de Mira con espada luminante

En esta photocard Mira cuenta con su icónica espada iluminante así como con una mirada desafiante por lo que es ideal para cualquier fan de la película que haya amado la versión llena de drama de la historia. Por otro lado, resalta profundamente su icónica falda amarilla y cabello largo.

Kpop Demon Hunters: Photocard de Mira con lentes y gorra

Esta photocard es ideal para los fans que aman ver una versión más relajada de la guerrera Huntrix ya que aquí aparece con un aspecto más casual al portar lentes, una gorra, una blusa blanca y pantalón azul.

Kpop Demon Hunters: Photocard de Mira con su atuendo de idol

En esta photocard destaca Mira por traer puesto su icónico atuendo de idol, con el que sube a los escenarios a cantar, en donde trae puesta su chaqueta blanca con detalles dorados. Además de esto destaca un accesorio brillante en su pelo, algo que la hace lucir espectacular.