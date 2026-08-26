Lanzan botas edición especial de ONE PIECE, precio y salida a la venta

Los fans del anime acaban de recibir una de las mejores noticias en cuanto a moda se refiere, pues la icónica marca de ropa y calzado Timberland acaba de anunciar su colaboración con One Piece, piezas que llegan inspiradas en Luffy y Zoro.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la colaboración entre Timberland y One Piece fue realizada con la intención de celebrar la reapertura de la tienda Mugiwara Store en Nagoya, recinto que además contará con una colección exclusiva de calzado, y ropa que se espera salga a la venta el próximo 4 de septiembre del 2025.

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¿Qué se sabe sobre la colaboración entre Timberland y One Piece?

El lanzamiento de esta colaboración se espera que cuente con dos modelos de las clásicas botas inspirados en Luffy, la cual contará con cordones rojos y la bandera pirata, y otro par inspirado en Zoro, el cual tendrá base negra y cordones verdes. Además, se ha revelado que también existían prendas con diseños mejorados en Luffy, Zoro y Chopper.

Por ahora, el lanzamiento oficial solo será en las sucursales de Nagoya, pero se espera que la colección se expanda el 7 de septiembre de 2026 a todas las Mugiwara Stores y tiendas seleccionadas de Timberland en Japón.

¿Cómo conseguir la colección desde México?

Es importante dejar en claro que, por ahora, no hay precio ni fecha oficial confirmados para México, por lo que cualquier costo en pesos sería únicamente una estimación. No obstante, después de su expansión en Japón, podrían adquirirse algunas de las piezas desde la tienda en línea o por medio de tiendas especializadas en el coleccionismo. Hasta ahora no se ha dado a conocer ningún tipo de información que haga referencia a que la mítica colaboración llegará a esta parte del mundo.