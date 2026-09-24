¿Un nuevo Tamagotchi? Meta anuncia ‘Muse Charm’, ¿qué es, para qué sirve y cuándo sale a la venta esta IA de bolsillo?

En las últimas horas se ha vuelto viral dentro de la conversación digital el nuevo Muse Charm, la nueva tecnología presentada por Meta y que se presenta como un pequeño dispositivo diseñado para llevar su agente de inteligencia artificial Muse en un formato portátil.

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¿Qué se sabe sobre el nuevo 'Muse Charm' de Meta?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer por la firma, el nuevo Muse Charm es un nuevo dispositivo portátil (wearable) tipo llavero presentado por Meta, el cual está diseñado con un estilo retro que recuerda a los populares TamagotchiTamagotchi. Es importante destacar que esta tecnología es interactiva de manera independiente, sin depender de un teléfono o gafas inteligentes.

Muse, se puede entender como el nuevo agente de inteligencia artificial de la final, el cual cuenta con una pantalla, comandos de voz y avatares interactivos que promueven una comunicación amigable.

¿En qué se destaca el nuevo 'Muse Charm' de Meta?

A diferencia de los asistentes con IA comunes, este nuevo dispositivo contará con un ecosistema que funciona bajo una IA agéntica, lo que significa que puede realizar tareas complejas de forma autónoma por ti. Se espera que dentro de sus capacidades pueda completar formularios, gestionar compras de vuelos o redactar correos, todo protegido por un sistema de seguridad (Secure VM) y un agente supervisor llamado Sentinel.

¿Cuándo sale a la venta el nuevo 'Muse Charm' de Meta?

La firma ha confirmado que se planea que el nuevo Muse llegue para diciembre del 2026, lo que ya lo posiciona como un fuerte competidor dentro del mercado dedicado exclusivamente a la inteligencia artificial. A pesar de que su enfoque se presenta como una opción práctica, la compañía aún mantiene bajo reserva sus especificaciones de hardware detalladas y su precio final de lanzamiento.