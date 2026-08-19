¿Qué hacer el domingo? 10 museos gratis en CDMX

Si no sabes qué hacer este domingo, y tienes curiosidad, puede ser la oportunidad perfecta para recorrer algunos de los Museos de la Ciudad de México, que son totalmente gratis tanto para mexicanos como para extranjeros residentes.

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10 museos imperdibles para disfrutar gratis este domingo

La Ciudad de México cuenta con una de las mayores ofertas culturales del mundo, contando con entre 1,320 y 1,736 museos, de los cuales muchos son gratuitos los domingos; por ello, ahora te contamos todo lo que debes saber si quieres disfrutar de esta oferta cultural dominical y gratuita.

10 museos para visitar gratis los domingos

Museo Nacional de Antropología

Espacio imperdible para cualquier visitante de la capital y uno de los grandes centros culturales del país, el Museo de Antropología cuenta con arte, exposiciones temporales e historia de México.

Museo Nacional de las Intervenciones

Dentro del antiguo convento de Churubusco, permite acercarse a distintos episodios de la historia de México. Este centro cultural cuenta con entrada gratuita los domingos tanto para nacionales como para extranjeros residentes.

Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Este centro cultural cuenta con piezas y exposiciones relacionadas con diferentes culturas a lo largo del mundo. Este espacio ofrece una amplia vista en un solo lugar de lo que une y diferencia a cada cultura.

Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec

Parada obligada para conocer la oferta cultural del país, y recinto de siglos de historia nacional, se pueden encontrar dentro de uno de los espacios más importantes y conocidos por mexicanos y extranjeros.

Museo Nacional de las Culturas Populares

Esta alternativa para dominguear acerca a los visitantes a diversas expresiones culturales, artesanías y tradiciones que representan la diversidad cultural que albergan las distintas comunidades en México.

Museo de El Carmen

Este antiguo colegio de carmelitas, ubicado en el barrio de San Ángel, representa una opción altamente atractiva que combina tanto arquitectura como historia, albergando una gran cantidad de objetos que definieron el pasado de la capital.

Museo Casa de Carranza

Este espacio conserva espacios y objetos relacionados con la vida y obra de Venustiano Carranza, los cuales permiten conocer más sobre lo que puede ser uno de los periodos políticos más importantes para México durante el siglo XX.

Museo Nacional de las Artes - MUNAL

Este espacio alberga diversas colecciones dedicadas al arte mexicano, las cuales permiten a los visitantes recorrer cada sala para comprender el impacto de los artistas nacionales en la cultura del mundo.

Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Ubicado dentro del primer cuadro de la capital nacional, este espacio ofrece diversas exposiciones y actividades lúdicas vinculadas con el arte y la cultura nacional.

Museo de la Ciudad de México

Para obligada para los visitantes de la capital, este espacio permite conocer la historia de las diversas transformaciones que han enfrentado las diversas expresiones culturales dentro de Ciudad de México.

Antes de acudir a cualquiera de estos espacios culturales, es importante considerar la disponibilidad de cada recinto, así como horarios y costos extras que la visita podría representar.

