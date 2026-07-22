Lanzan nuevo Funko de Cinnamoroll: cuándo sale y dónde comprarlo

A través de redes sociales fue anunciado el lanzamiento de un nuevo Funko Pop! de Cinnamoroll, el adorable e internacionalmente famoso conejito volador de Sanrio. Esta nueva figura pertenece a la línea Legendary, y a continuación te damos los detalles.

En la nueva figura de colección, podemos ver a Cinnamoroll con un adorable traje de gala en colores azul y blanco, combinando perfectamente con su pelaje y ojos; tiene una gran llave de la ciudad en su mano, con un ave dentro.

Dónde comprar el nuevo Funko de Cinnamoroll

La línea a la que pertenece el nuevo Funko de Cinnamoroll, Legendary, es de edición muy limitada. En este caso, únicamente estará a la venta en la Comic-Con San Diego 2026. Este tipo de ediciones suelen venderse de manera exclusiva en convenciones de esta talla y posteriormente son difíciles de conseguir; en muchos casos incluso se hace un sorteo para poder tener acceso a la venta exclusiva.

El anuncio del nuevo Funko de Cinnamoroll se hizo con otra figura de colección de Sanrio, dedicada a Hanamaruobake. Esta última tiene un costo de 14.99 dólares (261 pesos), por lo que podría aproximarse al precio que tendría la figura del conejito.

La nueva figura de Cinnamoroll no está anunciada en el sitio web de Funko, sino se venderá exclusivamente en el stand de la marca en la Comic-Con San Diego 2026.

Los Funkos de Cinnamoroll que sí puedes encontrar en México

|Crédito: Sanrio / Funko

Aunque la nueva figura está un poquito difícil de tener, actualmente hay más de 15 figuras de la marca que puedes encontrar con la imagen de Cinnamoroll. Entre las más bonitas están, por ejemplo, el Funko Pop! de Halloween: el hermoso conejito tiene un disfraz de fantasma y brilla en la oscuridad. También está la figura de Berry Outfit, con una increíble corona de flores, y Cinnamoroll with Bunny Ears, donde luce un tierno sombrero con orejitas de conejo (adicionales a las que ya tiene).

El precio de estas figuras de colección ronda entre 300 y 400 pesos.