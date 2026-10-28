4 Photocards de Katseye para colgar y regalar a otras verdaderas fans

Katseye es una de las agrupaciones femeninas de K-Pop que se formaron en The Debut: Dream Academy, logrando que rápidamente obtuvieran mucha visibilidad al tener artistas de diferentes países. Si quieres regalar un detalle a amistades tuyas que son verdaderas fans, te traemos 4 opciones de photocards que puedes obsequiar, grandes alternativas para colgar en tu llavero o mochila.

4 Photocards de Katseye para que puedas regalar

En la actualidad, una photocard puede usarse de muchas formas, puedes colgarlo en tus llaves o bolsos usando protectores especiales, aunque hay chicas que prefieren usar las imágenes para decorar sus habitaciones. Considera todas las opciones en que puedes usarlo para que protejas mejor las imágenes. Considerando lo anterior, estas son las opciones que puedes adquirir:

Katseye: Fotos y autógrafos

Toda fan de Katseye debe tener su Photocard de las integrantes de la agrupación, pero en algunos casos es posible encontrar aquellos diseños que tienen el autógrafo de la cantante, una alternativa que debes tener en tu colección y colgar en tu bolsa.

Katseye: Foto y el logo de la cantante

Otras de las alternativas de Photocards que puedes encontrar para regalar a verdaderas fans, consiste en la foto de la cantante y en la parte de atrás añadir el símbolo que la representa junto a su nombre, una alternativa personalizada que puedes conseguir.

Katseye: Con la foto de todas las integrantes en una sola

Si no tienes a una favorita, dentro de las opciones que puedes conseguir, se destaca por tener el rostro de cada una de las integrantes de Katseye, una gran alternativa para llevar a todas las cantantes contigo, en especial si quieres regalar a otras verdaderas fans.

Katseye: Al estilo de la canción "ANIMAL"

Si quieres colgar tus Photocards, otra de las opciones que puedes considerar aquellas en las que vemos a las cantantes portando el vestuario del videoclip "ANIMAL" en el que salieron con la actriz Demi Moore. En algunos diseños vemos a las artistas por individual o juntas en una sola foto, escoge las mejores para que las puedas obsequiar a otras seguidoras.