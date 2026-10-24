Las photocards de BTS son piezas sumamente coleccionables, útiles y prácticas para decorar cualquier espacio. Estas piezas son muy buscadas por ARMY para llevar consigo imágenes de sus integrantes favoritos. Estas cartas inspiradas en RM, Jin, V, Suga, J-Hope, Jimin pueden sumar puntos a cualquier fan de la banda.

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4 photocards ORIGINALES de BTS que puedes conseguir para sumar a tu colección

Set oficial de photocards de BTS

Esta primera idea es una alternativa para quienes buscan reunir cartas de los siete integrantes en una sola colección. Este set de 14 tarjetas cuenta con dos por cada uno de los integrantes de la boy band. Toma en cuenta que estos sets son sumamente coleccionables y útiles para cualquier fan.

4 photocards ORIGINALES de BTS que puedes conseguir online, para que lleves tu orgullo ARMY contigo|Weverse Shop

Photocard Set exclusivo de BTS

Esta es otra idea de tarjetas de BTS que figura como una gran opción para iniciar una colección oficial de cartas coleccionables de la boy banda surcoreana. Es una opción para seguir de cerca si buscas mercancía oficial para decorar cada rincón de tu hogar.

Photocard Set exclusivo de BTS

Mini Photo Card Set de BTS

Esta opción está pensada para quienes prefieren tarjetas coleccionables de menor tamaño, perfectas para llevar dentro del bolsillo o la cartera. Estas ediciones pueden contener piezas aleatorias, lo que suma curiosidad y suerte a lafórmula.

Mini Photo Card Set de BTS |Weverse Shop

Álbum BE Essential Edition de BTS

Este set está pensado para quienes buscan sumar música y coleccionables. Esta edición incluye siete cartas coleccionables, además de una carta adicional aleatoria que coloca. La suerte sobre la mesa. Set perfecto para queens que buscan comenzar una colección o para regalar.

Álbum BE Essential Edition de BTS|shop.weverse

Cualquiera de estas ideas está pensada para comenzar o sumar un set imperdible a tu colección de BTS. Toma en cuenta que estas cuatro opciones también pueden ser regalos perfectos para ese ARMY que quieres impresionar.