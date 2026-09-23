Coleccionista de cartas Pokémon podría ir a la CÁRCEL: ¿llevó su fanatismo demasiado lejos? Esto fue lo que pasó

Recientemente, un coleccionista de 72 años de cartas Pokémon se ha colocado en el ojo público tras ser declarado culpable de usar ilegalmente un dispositivo de rastreo después de colocar un supuesto GPS en el vehículo de una repartidora de cartas Pokémon. Esta noticia ha causado diversas reacciones dentro de la comunidad gan del juego y del coleccionismo.

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¿Qué se sabe sobre el coleccionista de 72 años que puso un GPS al carro de una repartidora de cartas Pokémon?

Kent Kubasta, de 72 años, recientemente se declaró culpable en Ohio de colocar en secreto un rastreador GPS en el carro de una repartidora de cartas Pokémon, esto supuestamente con el objetivo de seguir en tiempo real a la conductora y así poder saber exactamente cuándo abastecía las tiendas y con ello anticiparse a la competencia, logrando así acaparar la cotizada expansión del 30.º aniversario de la firma.

De manera oficial se declaró que la trabajadora descubrió el dispositivo de la marca Spytec en su vehículo y alertó a la policía de Wooster. Tras darse a conocer la noticia, el hombre ahora enfrenta cargos por uso ilegal de un dispositivo de rastreo, delito menor que podría costarle una condena de hasta 180 días de cárcel y una multa que supere los mil dólares.

Este hecho abrió el debate dentro de la comunidad entre quienes afirman que se puede tratar de una intención auténtica de acaparamiento de cartas y quienes debaten si el hombre mantenía otro tipo de intenciones.

¿Por qué las cartas de Pokémon se han vuelto un hito dentro del coleccionismo?

En la actualidad, las cartas de Pokémon se han convertido en hito dentro del coleccionismo gracias a que combinan la nostalgia de una generación que hoy en día cuenta con el dinero para adquirir los productos. No obstante, el impacto financiero del sector también se ha vuelto un fuerte motivador que impulsa a la industria, pues dentro de sus filas se pueden encontrar cartas únicas o ediciones especiales que pueden valer auténticas fortunas.