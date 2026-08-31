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Pokémon regresa a la pantalla grande con Pokémon: Wild Card: fecha de estreno, tráiler y todo lo que debes saber
Pokémon volverá al cine con Pokémon: Wild Card. La cinta tiene mucho que ver con el juego de cartas de la franquicia. Te contamos todos los detalles.
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4 episodios de Paw Patrol y Pokémon perfectos para entretener a los niños en vacaciones
Olvídate de pasar horas buscando qué poner en la televisión. Estos episodios tienen la combinación perfecta de acción, humor y aventuras para mantener a los niños entretenidos durante las vacaciones.
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Revelan más de 100 diseños de Pokémon NUNCA antes vistos, ocultos por casi dos décadas
Un documental reveló más de un centenar de diseños de Pokémon que permanecieron ocultos durante casi dos décadas y nunca llegaron a los videojuegos.
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Si ya no sabes cómo mantener entretenidos a los niños en vacaciones, estos juegos gratuitos pueden convertirse en sus nuevos favoritos sin afectar tu bolsillo
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6 capítulos de Pokémon donde Ash demuestra por qué nunca se rinde
No todos los momentos más memorables de Ash fueron grandes victorias. Estos episodios de la serie demuestran que su mayor fortaleza siempre fue levantarse después de cada caída y seguir luchando por convertirse en un mejor entrenador.
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¡Es oficial! LEGO y Pokémon presentan sus nuevos sets: fecha de lanzamiento, preventa y todas las sorpresas
Luego de una serie de rumores y filtraciones, los sets de LEGO Pokémon son una realidad y llegan con muchas sorpresas que nadie veía venir. Aquí los detalles.
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Pokémon esconde personajes con terribles y tristes historias detrás, y si bien la mayoría se ven super tiernos el pasado que ocultan muchas veces es desgarrador.
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¡LEGO y Pokémon lo vuelven a hacer! Filtran tres nuevos sets que todo fan querrá tener en su colección
La colección de LEGO Pokémon sigue creciendo y emocionando a los fans. Ahora, se acaban de filtrar tres nuevos sets que llegarán en agosto de 2026.
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Muere icónica voz de ‘La princesa Mononoke’ y ‘El increíble castillo vagabundo’, a los 91 años
Akihiro Miwa, la inolvidable voz de personajes de películas como La princesa Mononoke, Pokémon o El increíble castillo vagabundo, falleció a los 91 años.
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Filtran la NUEVA colección de LEGO Pokémon: 11 sets llegarían en agosto de 2026 y ya conocemos sus precios estimados en México
LEGO Pokémon nos vuelve a sorprender; esta vez lo hace con 11 sets inspirados en Pikachu, Mewtwo, Eevee, Umbreon, Charizard y más. Te contamos todos los detalles.
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