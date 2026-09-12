Pokémon GO Wild Area llega a CDMX: Boletos, ubicación y todo lo que debes saber

Pokémon GO Wild Area 2026 ya está próximo a celebrarse dentro de la CDMX y esto es todo lo que debes saber si no quieres perderte nada del esperado encuentro que se llevará del 6 al 8 de noviembre. Esta experiencia se presenta como una de las grandes citas de Pokémon GO en la ciudad.

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¿Qué es el Pokémon GO Wild Area 2026?

El esperado Pokémon GO Wild Area 2026 es un evento masivo centrado en el juego móvil de criaturas de tipo Acero y Dragón, el cual por primera vez salió de Japón. Esta edición contará con el debut de Dialga y Palkia Dinamax, y el regreso de "Pokémon Formidables" en estado salvaje; además, se espera el uso de las Safari GO Balls y la aparición de variantes especiales como Machamp con chamarra.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, esta edición se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre del 2026, de las 10:00 a 18:00 horas (tiempo del centro de México). Y se espera que los boletos ronden los 350 MXN por día. No obstante, también podrás seguir la contienda del 14 y 15 de noviembre con un pase virtual opcional que ronda los 11.99 dólares, el cual otorga investigaciones y bonus exclusivos.

¿Cuáles son los Pokémon confirmados para esta edición?

Esta edición de Pokémon GO Wild Area 2026 es un evento masivo que contará con criaturas de tipo Acero y Dragón, dentro de las cuales destacan:

Debuts Dinamax: Dialga Dinamax y Palkia Dinamax.

Temática Acero (Salvajes): Sliggoo de Hisui, Tinkatink, Lucario, Beldum, Skarmory, Magnemite, Alolan Sandshrew, Alolan Diglett, Shellder, Onix, Porygon, Shuckle, Nosepass, Aron, Piplup, Shieldon, Bronzor, Drilbur, Ferroseed, Klink, Galarian Stunfisk, Durant, Rookidee y Orthworm.

Temática Dragón (Salvajes): Sliggoo de Hisui, Frigibax, Jangmo-o, Deino, Axew, Gible, Bagon, Dratini, Charmander, Magikarp, Gligar, Trapinch, Swablu, Barboach, Tynamo, Heatmor, Skrelp, Tyrunt, Amaura, Goomy, Noibat, Turtonator, Applin y Sizzlipede.

Pokémon Formidables: Hawlucha (exclusivo CDMX), Machamp (con chamarra moderna), Alolan Exeggutor, Azumarill, Scizor, Kingdra, Aggron, Flygon, Walrein, Metagross, Empoleon, Bastiodon, Magnezone, Conkeldurr, Ferrothorn, Haxorus, Hydreigon, Goodra, Noivern, Kommo-o, Tinkaton y Clodsire.