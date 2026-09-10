4 episodios de Bluey y Masha y el oso para enseñar a tus hijos sobre pedir ayuda

Durante los años de formación es importante enseñar a los menores que el pedir ayuda no es un síntoma de debilidad, sino de valentía y madurez, y qué mejor manera de hacerlo que con ayuda de las aventuras de sus personajes favoritos de Masha y el Oso o Bluey.

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¿Por qué es importante el saber pedir ayuda?

El aprender a pedir ayuda desde la niñez es crucial porque ayuda a sentar las bases de la salud emocional, pues al hacerlo los niños desarrollan autoestima, fortalecen su inteligencia emocional y aprenden a resolver problemas en equipo en lugar de ceder a la frustración.

Bluey - "La máquina de escribir" - Temporada 2 - Episodio 48

Dentro de esta aventura, Bluey busca conseguir una máquina de escribir para poder crear inspiraciones, pero durante su aventura, conoce a Snickers y Winton, quienes también tienen que afrontar sus problemas. Este episodio es perfecto para abordar con los niños la necesidad de apoyarse en otras personas cuando se tienen problemas y que pueden incluso existir soluciones creativas.

Bluey - "El Dragon" - Temporada 3 - Episodio 43

Para esta aventura, Bluey se acerca con su papá para solicitar su ayuda para dibujar un dragón para una de sus historias, a lo que Bendit termina confesando que no está bueno para esa tarea, recurriendo a la ayuda de su madre. Este episodio nos enseña que el recibir apoyo puede ser el primer paso para superar la frustración y aprender en el proceso.

Masha y el Oso - “¡Llámame!” - Temporada 1 - Episodio 9

Dentro de esta aventura, Masha cuenta con un celular mientras está dentro del bosque. No obstante, esta lo utiliza para llamar a Oso en todo momento, hasta que de verdad requiere de ayuda y Oso no contesta. Esta historia clásica enseña que pedir ayuda es importante, pero también sobre la responsabilidad que esto implica.

Masha y El Oso - “Inténtalo de nuevo” - Temporada 5 - Episodio 98

Dentro de esta historia, Oso busca demostrar su fuerza después de encontrarse con unos monos que utilizan una máquina para medirla, desafío que resulta más difícil de lo que se esperaba. Este episodio es perfecto para hablar sobre que no siempre se puede hacer todo por uno mismo y que la ayuda de los demás puede ser fundamental para superar las adversidades.

Durante los primeros años de vida es importante forjar los mejores hábitos saludables que le permitan un óptimo desarrollo; uno de ellos puede ser el aprender a pedir ayuda de manera responsable, lo que no solo le permitiría desenvolverse de mejor manera con su entorno, sino reducir su nivel de estrés.