IMPERDIBLE: Demon Slayer re-lanza una colección de figuras especiales con Pop Mart, conoce los precios oficiales y dónde conseguirlas

Uno de los animes que han llegado para marcar un antes y después, sin duda es Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, pues Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke y compañía nos han entregado una de las historias más emocionantes y emotivas de los últimos años, logrando hacerse de un gran fandom por todo el mundo.

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Para buenas noticias de los fieles seguidores de esta historia, se ha hecho oficial que Pop Mart re-lanzará las figuras coleccionables de Demon Slayer, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber para que consigas la tuya, e incluso se ha rumorado que hay una “rareza” dentro de la colección.

Pop Mart lanza figuras de Demon Slayer

Si tú eres un gran fan de la obra de Koyoharu Gotouge, tenemos buenas noticias para ti, pues de la mano de Pop Mart se ha hecho oficial que llegarán de nueva las 12 figuras oficiales de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba al estilo blind boxes (cajas sorpresa), donde el detalle y acabado las han vuelto unas de las favoritas de los fans.

Es importante que sepas que cada una de las figuras tiene una medida de 2.5 a 3.5 pulgadas, por lo que el formato de blind boxes les ha convertido en todo un hito dentro de coleccionistas que esperan encontrar una figura denominada “rareza” como suele haber en este tipo de series.

¿Dónde comprarlas y qué precio tienen?

A más de un año y medio de su lanzamiento original, es importante que te des prisa en tratar de conseguir tu colección, siendo que cada figura tiene un precio de $512 pesos mexicanos y las puedes conseguir a través del sitio oficial de Pop Mart o Amazon.

Debido a la alta demanda de estas figuras coleccionables, no se sabe cuántas hayan en disposición, por lo que todo apunta a que podrían agotarse pronto debido al furor que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba está siendo este año.

